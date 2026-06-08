Cultura
La Diputación publica el listado de finalistas del Certamen de Jóvenes Flamencos de Córdoba
La fase final del concurso se celebrará el sábado 27 de junio en Cañete de las Torres
La vigesimotercera edición del Certamen de Jóvenes Flamencos de Córdoba, impulsada por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, ha "completado con éxito" su fase de selección en el Palacio de la Merced, según asegura la institución provincial en una nota de prensa. Una vez pasada la fase de aptitudes técnicas y artísticas, el jurado oficial ha publicado el listado de artistas que competirán en la gran final provincial.
Finalistas en las tres disciplinas
Los finalistas del premio Antonio Fermández Díaz Fosforito han sido Jesús Reyes Campos y Amanda Sánchez Pérez; Vicente Amigo, Pablo Criado Conejero y Antonio Jesús Gómez Muñoz; para el Blanca del Rey (de 14 a 18 años) son Samuel Guerra y Daniela Pérez; y en el Olga Pericet (de 19 a 35 años), son Estela Fuentes Soto y Andrés Jiménez Ramírez.
Firme compromiso con el flamenco y las nuevas generaciones
El delegado del área, Gabriel Duque, ha destacado que “este concurso anual mantiene su firme compromiso de fomentar, promocionar y difundir el arte flamenco entre las nuevas generaciones de la provincia”. “En esta ocasión el nivel de las actuaciones ha vuelto a constatar la calidad de la cantera artística cordobesa y así lo ha evidenciado el comité de expertos de reconocida trayectoria profesional”, ha remarcado.
Impulso a los artistas que aportan su sello personal
Duque ha insistido en que “gracias a este certamen, se ha conseguido impulsar a numerosos artistas que ocupan un lugar de éxito en el panorama nacional, los participantes consiguen aportar su sello personal y único en las disciplimas de cante, toque y baile flamenco”.
Composición del jurado
El jurado de esta edición ha estado integrado por el guitarrista Gerardo Núñez, el cantaor Julián Estrada, el periodista especializado Manuel Curao y las bailaoras Ana Morales y Rafaela Carrasco.
La fase final, el sábado 27 de junio en Cañete de las Torres
La fase final del certamen tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en la localidad de Cañete de las Torres, municipio que se convertirá en el epicentro del flamenco joven de la provincia para designar a los ganadores en la presente edición.
Los artistas que resultan galardonados en esta última instancia obtendrán como premio un circuito de nueve actuaciones dentro de una gira cultural diseñada por la Diputación de Córdoba. Asimismo, quienes consigan el segundo puesto contará con una actuación premiada en el municipio que determina la Delegación de Cultura de la institución provincial.
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