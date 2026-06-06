Montilla inspira la nueva novela del escritor valenciano Marcos Navarro Buendía

Montilla inspira la tercera novela del escritor valenciano Marcos Navarro Buendía, una obra ambientada en la localidad cordobesa que recupera la memoria de la emigración andaluza, las tradiciones populares y la evolución de la vida cotidiana desde la década de 1920 hasta prácticamente la actualidad a través de una historia marcada por unas profundas raíces familiares.

La luz de Andalucía es el título del nuevo libro de este informático y escritor, nacido en Valencia el 18 de mayo de 1980, que ha querido situar en Montilla el escenario principal de una narración vinculada a la historia de su propia familia. Hijo y nieto de emigrantes andaluces afincados en tierras valencianas, Marcos Navarro explica que la obra nace de un impulso íntimo y generacional ligado al legado recibido de sus mayores. "El motivo de escribir este libro es sencillo: soy padre de dos hijas, que conocieron en vida a tres bisabuelas y he querido dejar escrito el legado de vida que cada una de ellas me narró mientras vivieron. Por ello, he querido dedicar un libro a cada una de ellas", explica a Diario CÓRDOBA el autor del libro.

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La novela hunde sus raíces en Montilla, localidad de nacimiento de la abuela paterna del autor, y utiliza la experiencia familiar como vehículo narrativo para retratar un tiempo, una cultura y una forma de entender la vida. Además de relatar historias personales, la obra incorpora elementos relacionados con las tradiciones, la gastronomía, la etnografía y las transformaciones sociales de cada época.