Este es el cartel de Cañeteando 2026: Nancys Rubias y el grupo tributo Queen Revolution harán vibrar al público el 27 de junio

La localidad cordobesa de Cañete de las Torres se prepara para vivir el próximo 27 de junio una noche de música y espectáculo con la celebración de Cañeteando 2026, que en este ocasión contará con las actuaciones, con entrada libre, de Nancys Rubias y Queen Revolution, banda tributo al legendario grupo encabezado por Freddie Mercury.

Según informa el Ayuntamiento de Cañete de las Torres en su web, consultada por Europa Press, Cañeteando se ha convertido en "una de las citas culturales y musicales más esperadas del calendario provincial", y volverá a convertir al municipio en "punto de encuentro para miles de visitantes". Así pues, la noche del sábado 27 de junio promete "emoción, diversión y una experiencia única" para todos los públicos.

Queen Revolution, una banda tributo de Freddie Mercury y Queen

Por un lado, llegará a la localidad Queen Revolution, la reconocida banda tributo internacional que revive con extraordinaria fidelidad la música y la esencia de Freddie Mercury y Queen. Procedentes de Italia y en plena gira internacional, ofrecerán un espectáculo cargado de energía, grandes éxitos y una cuidada puesta en escena que hará vibrar al público con himnos inolvidables como 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You' o 'Don't Stop Me Now'.

Cartel de Cañeteando 2026, que se celebra el 27 de junio. / CÓRDOBA

Nancys Rubias, una de las formaciones más populares y desenfadadas

Además, el festival contará con la actuación de Nancys Rubias, una de las formaciones más populares y desenfadadas del panorama musical español. Liderados por Mario Vaquerizo, el grupo aterrizará en Cañete de las Torres con un concierto gratuito lleno de diversión, personalidad y algunos de sus temas más conocidos.

Desde el Ayuntamiento de Cañete de las Torres se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de esta gran cita musical, que vuelve a apostar por artistas de primer nivel y por una programación diversa y atractiva capaz de dinamizar la actividad cultural, turística y económica del municipio.