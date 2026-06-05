Semana Internacional de los Archivos
El Archivo Municipal de Córdoba celebra el 9 de junio con una exposición, visita guiada, concierto y conferencia
La programación especial por la Semana Internacional de los Archivos incluye la exposición de documentos medievales y una conferencia sobre el Fuero de Córdoba
El Archivo Municipal de Córdoba ha preparado una programación especial dentro de la Semana Internacional de los Archivos, que se desarrollará del 8 al 12 de junio, si bien el Día Internacional propiamemte dicho se celebra el día 9.
Durante toda la semana se exhibirán en la sala de exposiciones del Archivo los dos fueros originales de Córdoba, en romance y en latín, otorgados por Fernando III el Santo en 1241, con motivo del 785 aniversario de su concesión. Junto a ellos se mostrarán algunos de los privilegios, documentos y pergaminos medievales más destacados y curiosos conservados en el Archivo Municipal, así como una selección de actas capitulares.
Visita y conferencia
El martes 9 de junio, a las 10.00 horas, tendrá lugar una visita guiada a la Casa de los Hoces, inmueble histórico que actualmente ocupa la sede del Archivo Municipal, en la calle Sánchez Feria.
Ese mismo día, a las 20.00 horas, se celebrará la conferencia El Fuero de Córdoba, el nacimiento del Concejo de la ciudad y la primitiva configuración urbana tras la conquista cristiana, a cargo de José Manuel Escobar Camacho, historiador medievalista, catedrático de Geografía e Historia, académico numerario de la Real Academia de Córdoba y cronista oficial de Hornachuelos.
La conferencia abordará el nacimiento del Ayuntamiento o Concejo de la ciudad de Córdoba hace 785 años, a partir de los documentos custodiados en el Archivo Municipal. Asimismo, se analizarán los límites y la configuración urbanística de la ciudad, las normas y privilegios otorgados por el Fuero, la constitución del gobierno municipal, así como la población, la estructura social y la economía de la primitiva ciudad cristiana.
Un viaje entre la ópera y la zarzuela
A continuación, a las 21.00 horas, la soprano María José Martínez y el pianista Javier Ribelles ofrecerán el concierto ‘Mujeres de escena: entre la ópera y la zarzuela’. El programa propone un viaje musical a través de la mirada de grandes personajes femeninos de la ópera y la zarzuela. Mujeres muy distintas entre sí: figuras que aman, dudan, sueñan, luchan o toman decisiones capaces de cambiar sus vidas para siempre. El repertorio incluirá piezas de autores como Puccini, Bizet, Vives o Lecuona.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha indicado que “es una buena oportunidad para que los ciudadanos que acerquen al Archivo y conozcan estas magníficas dependencias, al tiempo que pueden admirar documentos originales de incalculable valor histórico”.
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