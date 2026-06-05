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Antoñito Molina deleita a Córdoba con su gira ‘Mis últimos me prometo’

Antoñito Molina deleita a Córdoba con su gira ‘Mis últimos me prometo’

Antoñito Molina deleita a Córdoba con su gira ‘Mis últimos me prometo’

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Antoñito Molina deleita a Córdoba con su gira ‘Mis últimos me prometo’ / Rafa Alcaide / IMAE

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Diario CÓRDOBA

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El cantante gaditano Antoñito Molina vuelve a deleitar a sus seguidores de Córdoba tras el recital que dio en septiembre del pasado año.

Molina ha inaugurado la amplia temporada de conciertos estivales en la capital cordobesa con la presentación en el teatro de La Axerquía de su gira Mis últimos me prometo, que da continuidad a la realizada en 2025 y que llevó el título de Me prometo.

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El público que ha llenado La Axerquía ha disfrutado con las canciones de la gran voz de Antoñito Molina.

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