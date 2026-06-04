Virginia Luque presenta su último libro 'Historia de los judíos y Judería de Córdoba' este viernes en la Casa Sefarad

La historiadora patrimonialista Virginia Luque acaba de lanzar un nuevo libro titulado Historia de los judíos y Judería de Córdoba, una obra que hace un recorrido desde la primera presencia de judíos en Córdoba hasta la edad de oro andalusí, "en la que la ciudad se convirtió en foco de irradiación cultural luego heredada por la academia de Lucena para dar paso a la figura universal de Maimónides", señala la autora. Este viernes 5 de junio a las 19.30 horas, tendrá lugar la autora presentará la obra en la Casa Sefarad junto a Sebastián de la Obra y Manuel Pimentel.

Historia de los judíos y la judería de Córdoba pretende acerca al lector "a los espacios habitados, desde la hipotética judería andalusí hasta otros lugares por donde discurrieron aquellos judíos cordobeses". El libro, editado por Almuzara, se adentra en la vida cotidiana de la Judería entre los siglos XIII y XV para descubrir rituales, fiestas espacios, oficios y nombres de sus habitantes. "También narra tensiones y conflictos, así como los hitos que anticipan el final de la presencia de los judíos cordobeses en 1483 antes de la expulsión definitiva de 1492". Estas etapas culminarán con el proceso de descubrimiento y restauración de la sinagoga con información inédita invitando a reflexionar sobre la misma.

Virginia Luque es doble máster en Arquitectura y Patrimonio, licenciada en Geografía e Historia, y consultora en Patrimonio y Turismo Cultural ha coordinado y dirigido proyectos culturales en varias administraciones y empresas, labor que ha combinado con la formación de profesionales en Gestión Cultural y del Patrimonio dentro y fuera de España. Estudiosa e investigadora sobre las conexiones históricas entre Al Ándalus, Sefarad y el mundo árabe, también es miembro de la Red de Expertos en Patrimonio Cultural y de la Sociedad Española de Estudios Árabes.