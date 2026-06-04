El festival Córdoba Live ofrecerá este verano un cartel con menos conciertos y más figuras reconocidas por el gran público

La organización del Córdoba Live ha celebrado este jueves la puesta de largo de la segunda edición del festival que ya ha cerrado el cartel con ocho conciertos, cinco menos que el año pasado, aunque con más figuras conocidas por el gran público. Entre el 19 de junio y el 18 de julio, pasarán por El Arenal figuras como Dani Martín, Hombres G, La Oreja de Van Gog y Chayanne, que han incluido en sus respectivas giras la ciudad de Córdoba. También lo harán el espectáculo infantil y familiar Cantajuego y los festivales I love reggaeton y Love The 90's, además de La Flamenca: Flamenquito & Urban Hits.

En la presentación, no se ha anunciado ningún concierto nuevo de los que ya se conocían, si bien los responsables de Riff Producciones, responsable de la iniciativa, han destacado que "el éxito del festival del año pasado ha aumentado el interés de grupos y patrocinadores por estar presentes en Córdoba", que en este recinto tiene la oportunidad de ofrecer música en directo de gran formato en pleno verano.

El espacio donde se desarrollarán los conciertos será prácticamente igual que el del año pasado, han confirmado, aunque esta vez no habrá escenario pequeño, ya que todos los espectáculos ocuparán el escenario principal, incluido el concierto de talentos cordobeses que patrocina la Diputación de Córdoba. Al haber menos conciertos, las expectativas de público también son menores. Si el año pasado, según se informó en su día, pasaron por los catorce conciertos más de 80.000 personas, este año Riff espera recibir más de 65.000. Para la productora, el Córdoba Live ha hecho posible que la ciudad se enganche a la agenda de conciertos de los grandes músicos que giran en verano, "en un momento en el que la música en directo vive un momento de mucho auge y la asitencia media a los conciertos va en aumento".

Entradas y precios

También han asegurado que el cartel busca cubrir un espectro más grande de público, a diferencia de la primera edición en la que salvo alguna excepción, como Los Pecos, los artistas que participaron tenían un perfil dirigido a los más jóvenes. La venta de entradas "está funcionando muy bien", aunque ninguno ha colgado todavía el cartel de sold out, por lo que Riff ha agradecido la respuesta del público.

Las entradas para todos los espectáculos están a la venta y los precios varían según los conciertos. En Hombres G, hay desde 45 euros en pista a 75 en Front Stage y 65 en grada. Dani Martín ha agotado las de grada y quedan de pista por 52 euros. La Oreja de Van Gogh ha agotado también las de grada y en pista cuestan 55 euros. Chayanne tiene entradas en pista por 65 euros, grada por 85 euros y en Front Stage por 110 euros. El cantajuego tiene entradas a 15 y 290 euros; La Flamenca entrada única a 25 euros mientras el festival de reggeaton ofrece tickets de entre 48 y 73 euros y el de los 90's, de 45 a 79 euros.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, han acudido a la presentación del festival. Fuentes ha asegurado en su intervención: "Ya no tengo envidia sana de otras ciudades por sus festivales de música" y ha celebrado que "Córdoba se esté convirtiendo en referente de conciertos". También ha agradecido que Riff dé la oportunidad a los jóvenes talentos de Córdoba para ocupar el escenario principal.

Por su parte, el alcalde ha asegurado que en este segundo año "el festival da un salto de calidad" con el cartel de este año "que ha aumentado la calidad porque vamos a tener en Córdoba las principales giras del verano". A falta de conocer los resultados de este año, Bellido ha recalcado que la cita aumentó en 4.000 el número de viajeros que pasaron por Córdoba en los meses de verano y en 8.000 el número de pernoctaciones, algo que interesa especialmente al sector hotelero, cuyo principal representante, la asociación Aehcor, ha estado presente el acto.

El alcalde ha recordado además que el Ayuntamiento ha lanzado una convocatoria de concurrencia pública para festivales por un importe de 600.000 euros, ya que en su opinión, "este tipo de eventos no tienen que salir siempre de lo público". A cambio de ese dinero, "Córdoba tendrá 16 conciertos de máxima calidad este verano", en alusión al Córdoba Live y al Califas Fest.

Calendario de conciertos