El Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala interpretan 'Un réquiem alemán de Brahms' bajo la dirección de Alejandro Muñoz

El Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala – Fundación Antonio Gala volverán a compartir escenario bajo la dirección de Alejandro Muñoz para interpretar Un réquiem alemán, Op. 45, de Johannes Brahms, en un concierto previsto para el próximo 5 de junio en el Teatro Góngora.

La propuesta acercará al público cordobés una de las piezas más trascendentales del repertorio sinfónico-coral, considerada una cumbre de la música coral junto a obras como la Novena Sinfonía de Beethoven o el Réquiem de Verdi, ha informado el IMAE en una nota de prensa.

Una versión más íntima de Brahms

El concierto se ofrecerá en la versión de I. Farrington, una orquestación que conserva íntegramente las partes corales y solistas, pero reduce la plantilla instrumental a ocho músicos. Esta adaptación aporta una mirada más cercana, camerística y recogida a una partitura marcada por la serenidad, la esperanza y la profundidad emocional.

La interpretación contará además con dos voces destacadas del panorama lírico: la soprano Lucía Tavira y el barítono Víctor Cruz, encargados de asumir los números solistas de la obra.

Compuesto entre 1865 y 1868, Un réquiem alemán se aleja del dramatismo litúrgico tradicional para plantear una obra concebida “para los vivos”. Brahms construyó una partitura luminosa, de gran perfección estructural, que sigue emocionando generación tras generación.

Doble aniversario musical en Córdoba

El IMAE ha recordado que la cita tendrá también un valor simbólico para la vida cultural cordobesa ya que coincide con la próxima celebración del 40 aniversario del Coro de Ópera de Córdoba y el 20 aniversario de la Camerata Gala, dos formaciones muy vinculadas a la actividad musical de la ciudad.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la página web del IMAE.