El ocio se torna en nocturno este finde en Córdoba y anticipa el verano con la Shopping Night, Antoñito Molina y la Nocturna Trotacalles

Que el ocio no pare en Córdoba. Tras el remate del Mayo Festivo con el cierre de la Feria de Córdoba, junio arranca fuerte con una agenda de ocio y cultura plagada de eventos para el fin de semana del 5 al 7 de junio, en el que, además, la mayoría de las piscinas de la capital estarán abiertas para apaciguar el impacto de las altas temperaturas de este verano adelantado.

Con la llegada del calor el ocio se torna nocturno y tiene en la Shopping Night del Centro Comercial Abierto Centro Córdoba una de las citas consolidadas del pre-verano cordobés. Será, además, un finde muy musical, con Antoñito Molina en el Teatro de la Axerquía, conciertos de música clásica, flamenco y citas en las salas de conciertos.

Al Gran Teatro llega ‘La verdad’, con dirección de Juan Carlos Fisher y protagonizada por Joaquín Reyes, y vuelve el programa Kalendas, que pone en valor el patrimonio histórico, artístico y social de la Córdoba romana. Sin olvidar la cita para los deportistas con la Nocturna Trotacalles. Repasamos las citas destacadas para este fin de semana.

Vuelve la Shopping Night

Bajo el lema ‘¡Que el ritmo no pare!’, el Centro Comercial Abierto Centro Córdoba vuelve a organizar un año más, y ya van trece ediciones, la Shopping Night, con el objetivo de promocionar el comercio local y de cercanía en una noche de descuentos, promociones, actividades, regalos y conciertos.

La cita será el viernes 5 de junio en el centro de Córdoba con los ingredientes habituales del evento en el que, como señalan desde la organización, “el ritmo de las compras, de la música, de las calles llenas de vida y del comercio local vuelve a tomar el centro de Córdoba en una noche única”.

El centro de Córdoba se llena de ambiente en la Shopping Night 2025 / A. J. GONZÁLEZ

Alrededor de 350 establecimientos adheridos a Centro Ciudad se suman a la celebración levantando sus persianas en horario nocturno con promociones y descuentos para atraer a los compradores.

La cita es el viernes 5 de junio de 20.30 a 1.00 horas, y además de la apertura de comercios contará con conciertos y pasacalles para amenizar la velada.

Antoñito Molina

El gaditano Antoñito Molina vuelve a Córdoba, tras su recital en septiembre de 2025, para inaugurar la temporada estival de conciertos en la capital. El cantante llega al Teatro de la Axerquía tras el éxito arrollador de la gira Me Prometo en 2025, con Mis últimos Me Prometo, una serie muy limitada de conciertos. La cita es el viernes 5 de junio a las 22.00 horas.

Antoñito Molina, en su último concierto en Córdoba / Chencho Martínez

Nocturna Trotacalles

Córdoba se prepara para volver a correr de noche. La Nocturna Trotacalles ya calienta motores para una nueva edición que este sábado 6 de junio convertirá otra vez el corazón monumental de la ciudad en un escenario atlético difícil de igualar. Con salida prevista a las 22.00 horas desde el entorno de El Fontanar, la prueba afronta contará en su 23ª edición con alrededor de 3.200 participantes.

Varios atletas, durante la pasada eedición de la Nocturna Trotacalles. / A.J. González

‘La verdad’ en el Gran Teatro de Córdoba

El Gran Teatro de Córdoba acoge este sábado 6 de junio la representación de ‘La verdad’, con dramaturgia de Florian Zeller y dirigida por Juan Carlos Fisher, y protagonizada por Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Raúl Jiménez, Natalie Pinot. La obra presenta a Miguel, un mentiroso compulsivo al que todos los demás mienten. Su amante, esposa de su mejor amigo Pablo, amenaza con revelar su relación. Laura, esposa de Miguel, sospecha de la infidelidad de su marido. Después de muchos esfuerzos y de bastante mala fe, Miguel consigue convencer a las partes de los inconvenientes de decir la verdad y de las ventajas de callarla.

Kalendas Corduba 2026

Vuelve la cita con el patrimonio histórico, artístico y social de la Córdoba romana (la antigua Corduba). Del 3 al 7 de junio, el ciclo Kalendas oferta visitas guiadas, rutas teatralizadas, conferencias, gastronomía, exposiciones, talleres, fotografía, teatro, música y actividades para escolares. Todas las actividades programadas tienen carácter gratuito, aunque debido al aforo limitado de los espacios históricos, se requiere inscripción y reserva previa a través de la plataforma oficial cordobacuatroculturas.es

Bluey llega a Córdoba

El centro comercial La Sierra acogerá los próximos 5 y 6 de junio el espectáculo infantil ‘Bluey y Bingo Dates’, una propuesta dirigida al público familiar que traerá a Córdoba a los personajes principales de la popular serie Bluey.

La actividad girará en torno al valor de la amistad y de las relaciones entre los personajes y combinará una actuación en directo con un posterior encuentro con Bluey y Bingo, en el que los asistentes podrán conocerlas y fotografiarse con ellas.

El centro comercial La Sierra llevará a Bluey y Bingo a Córdoba con un espectáculo en directo los días 5 y 6 de junio. / CÓRDOBA

Primavera en las iglesias fernandinas

Entre los meses de abril y junio, Córdoba se convierte en el escenario de un ambicioso viaje por seis siglos de música sacra con el Festival de Primavera en las Iglesias Fernandinas. Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá 13 programas únicos en las emblemáticas iglesias fernandinas y otros espacios singulares.

Este viernes 5 de junio, la cita es en la iglesia de San Pedro, Fac ut Ardeat (Dolor y contemplación); y el sábado 6 de junio, en la iglesia de San Andrés, conciertoSplendori del Barocco (S. XVIII). A las 21.15 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Salas de conciertos

Doble cita en las salas de conciertos de Córdoba este sábado 6 de junio. En la Sala Impala, se sube al escenario Fausto Taranto, una banda de metal con tintes flamencos procedente de Granada, conocida por su sonido potente y su particular forma de mezclar el metal con las raíces de la música andaluza. Llegan a Córdoba para presentar su cuarto álbum, “Ruina, amor y navaja”.

Y en la Sala M100, llega Samuel SLZR, una de las voces más genuinas y versátiles de la escena urbana española.

Encuentro de Músicos Callejeros en el Fuenseca

Este domingo 7 de junio, a partir de las 12.00 horas, cita dedicada a la cultura musical urbana de artistas locales. El propósito de este encuentro es celebrar y poner en valor el talento de los artistas que, día a día, llenan de vida y banda sonora nuestros espacios públicos. La jornada, de acceso libre y para todos los públicos, ofrecerá un dinámico escaparate de actuaciones en directo con una veintena de talentos locales.

Encuentro de Músicos Callejeros / CÓRDOBA

Un réquiem alemán en el Teatro Góngora

El Coro de Ópera de Córdoba se une a la Camerata Gala para presentar 'Ein deutsches Requiem' (Un Réquiem Alemán), una de las obras más intensas y emocionantes de Johannes Brahms. A diferencia de los réquiems tradicionales, esta obra no está pensada como una misa, sino como un mensaje de consuelo y reflexión sobre la vida y la muerte, con textos en alemán extraídos de la Biblia de Lutero. Este viernes, a las 20.00 horas, en el Teatro Góngora.

Café Cantante

Cita con el ciclo ‘Café Cantante’ en el Centro Flamenco Fosforito. Este sábado, a las 22.00 horas, María García al baile con Miguel del Pino al cante, Juanjo León a la guitarra y palmas de Raúl ‘El duende’. Entrada gratuita hasta completar aforo.