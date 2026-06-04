Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LudopatíaObjetivo Córdoba CFSimulacroCáritasJuan Carlos RubioCorpus ChristiFin de semanaFuneral Gómez VillamandosVisita del PapaSegunda jornada SelectividadPabellón JuventudTabaco ilegal LucenaFestival de la GuitarraNoche Blanca del Flamenco
instagramlinkedin

CONCIERTOS EN CORDOBA

Niña Pastori anuncia concierto en Córdoba: fecha, entradas y detalles de la gira

La cantante visitará dos veces la provincia este verano con parada en la capital y en Cabra

Niña Pastori pone fecha a su concierto en Córdoba

Niña Pastori pone fecha a su concierto en Córdoba / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

Los fans de Niña Pastori en Córdoba están de enhorabuena. La cantaora ha anunciado nueva fecha en la capital, adonde llegará en el mes de septiembre para presentar su último trabajo Color Faina, en el que reinterpreta clásicos de la salsa de Fania Records desde su inconfundible raíz flamenca.

Se trata de un espectáculo en el que se unen dos culturas hermanas, la música latina y el flamenco, a través de la emoción, el ritmo y la autenticidad. Tras tres décadas de carrera, la artista gaditana reafirma su espíritu innovador con un directo lleno de fuerza y sensibilidad.

Doble parada en Córdoba

La de la capital será la segunda parada de la artista en la provincia este verano, donde actuará en el festival Donde Brillan las Estrellas 2026 de Cabra el próximo 19 de junio, completando un cartel en el que figuran Pablo López, que abrirá el ciclo el 6 de junio; Miguel Ríos, el 4 de julio; Paz Padilla, el 25 de julio; las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el 1 de agosto; y Pastora Soler, el 29 de agosto.

Niña Pastori vuelve a Córdoba solo unos meses después de agotar las entradas en el Gran Teatro el pasado 29 de diciembre con su espectáculo ‘Feliz Navidad’.

El concierto de Niña Pastori en Córdoba, en imágenes

El último concierto de Niña Pastori en Córdoba. / A.J.González

Concierto de Niña Pastori en Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha anunciado el concierto de Niña Pastori en Córdoba el próximo viernes 11 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Teatro de la Axerquía.

Noticias relacionadas y más

Entradas para el concierto de Niña Pastori

Las entradas para la cita en la Axerquía ya están a la venta, con precios entre 38 y 45 euros. Pueden adquirirse en este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  2. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  3. Noche Blanca del Flamenco 2026 en Córdoba: todos los conciertos gratuitos, horarios y escenarios para no perderte nada
  4. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  5. Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar
  6. Urbanismo encarga las obras para eliminar el 'tacón' de los Olivos Borrachos y construir una nueva plaza ajardinada en Córdoba
  7. La Aemet advierte de un nuevo fenómeno atmosférico: qué son los terrales y cómo afectarán hoy a Córdoba
  8. Así ha sido el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 en Andalucía: optimización y probabilidad con un 7 de complejidad

Más de 40 centros educativos de Córdoba participan en programas de educación ambiental de la Junta de Andalucía

Más de 40 centros educativos de Córdoba participan en programas de educación ambiental de la Junta de Andalucía

Virginia Luque presenta su último libro 'Historia de los judíos y Judería de Córdoba' este viernes en la Casa Sefarad

Virginia Luque presenta su último libro 'Historia de los judíos y Judería de Córdoba' este viernes en la Casa Sefarad

Estas son las marcas 'made in Córdoba' que triunfan entre los consumidores españoles

Estas son las marcas 'made in Córdoba' que triunfan entre los consumidores españoles

La psicología lo tiene claro: las personas que prefieren los perros suelen compartir estos rasgos de personalidad

La psicología lo tiene claro: las personas que prefieren los perros suelen compartir estos rasgos de personalidad

Mercadona cambia su horario en Andalucía: esta es la causa y los detalles

Mercadona cambia su horario en Andalucía: esta es la causa y los detalles
Tracking Pixel Contents