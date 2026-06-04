CONCIERTOS EN CORDOBA
Niña Pastori anuncia concierto en Córdoba: fecha, entradas y detalles de la gira
La cantante visitará dos veces la provincia este verano con parada en la capital y en Cabra
Los fans de Niña Pastori en Córdoba están de enhorabuena. La cantaora ha anunciado nueva fecha en la capital, adonde llegará en el mes de septiembre para presentar su último trabajo Color Faina, en el que reinterpreta clásicos de la salsa de Fania Records desde su inconfundible raíz flamenca.
Se trata de un espectáculo en el que se unen dos culturas hermanas, la música latina y el flamenco, a través de la emoción, el ritmo y la autenticidad. Tras tres décadas de carrera, la artista gaditana reafirma su espíritu innovador con un directo lleno de fuerza y sensibilidad.
Doble parada en Córdoba
La de la capital será la segunda parada de la artista en la provincia este verano, donde actuará en el festival Donde Brillan las Estrellas 2026 de Cabra el próximo 19 de junio, completando un cartel en el que figuran Pablo López, que abrirá el ciclo el 6 de junio; Miguel Ríos, el 4 de julio; Paz Padilla, el 25 de julio; las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz, el 1 de agosto; y Pastora Soler, el 29 de agosto.
Niña Pastori vuelve a Córdoba solo unos meses después de agotar las entradas en el Gran Teatro el pasado 29 de diciembre con su espectáculo ‘Feliz Navidad’.
Concierto de Niña Pastori en Córdoba
El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha anunciado el concierto de Niña Pastori en Córdoba el próximo viernes 11 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Teatro de la Axerquía.
Entradas para el concierto de Niña Pastori
Las entradas para la cita en la Axerquía ya están a la venta, con precios entre 38 y 45 euros. Pueden adquirirse en este enlace.
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