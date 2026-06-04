Literatura
La Biblioteca Municipal de Castro del Río acogerá el 23 de junio una lectura y un paseo literario con Azahara Palomeque
El evento, dentro del ciclo 'Lecturas al amor de la música', recorrerá los escenarios reales de la novela 'Pueblo blanco azul' y culminará con una intervención musical de Lalola
La Biblioteca Pública Municipal de Castro del Río celebra el próximo 23 de junio de 2026 una velada literaria y cultural de carácter especial: una lectura y un paseo por las calles del municipio de la mano de la escritora cordobesa Azahara Palomeque, autora de Pueblo blanco azul (Cabaret Voltaire, 2026).
Según ha informado el Ayuntamiento de Castro del Río en una nota de prensa, la jornada, que cuenta con aforo reducido, se desarrollará en dos momentos. A las 20.00 horas dará comienzo el paseo literario, con salida desde la Biblioteca Municipal y recorrido por los rincones históricos que inspiraron la novela: la Plaza de San Rafael, la iglesia Madre de Dios, el castillo y el legendario barrio de la Villa. Será un itinerario íntimo y evocador en el que la propia autora ejercerá de guía, dando voz a los lugares que dan forma a su escritura. El evem
A las 21.30 horas, ya de regreso, el acto continuará en la terraza de la segunda planta de la biblioteca con la lectura de algunos pasajes de la novela acompañada de música. La intervención de Lalola envolverá la lectura en un ambiente sonoro propio, haciendo de la tarde una experiencia que une patrimonio, memoria, lectura y música en un solo acto.
Pueblo blanco azul es una novela arraigada en la memoria de Castro del Río. Inspirada en las vivencias de los abuelos de Palomeque durante la Guerra Civil y los años cincuenta, la obra convierte al municipio en un espejo de palabras desde el que comprender quiénes somos y hacia dónde vamos, ha explicado el Consistorio de Castrto del Río que apunta que "recorrer sus calles junto a la autora es, en definitiva, asomarse a la historia colectiva del pueblo a través de la literatura".
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