Música
La Posada del Potro acoge del 6 de junio al 4 de julio una nueva edición de Café Cantante de Córdoba
El ciclo organizado por la Delegación de Cultura reunirá a jóvenes promesas del baile flamenco en cuatro actuaciones con entrada libre hasta completar aforo
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha programado una nueva edición del ciclo flamenco Café Cantante 2026, que se celebrará en la Posada del Potro entre el 6 de junio y el 4 de julio con entrada libre hasta completar aforo.
La propuesta reunirá a artistas consolidados y emergentes del panorama flamenco actual en cuatro citas que tendrán lugar a las 22.00 horas en este espacio cultural de referencia de la ciudad.
Cuatro actuaciones en junio y julio con jóvenes promesas
La programación arrancará el 6 de junio con la actuación de María García y continuará el 13 de junio con Natalia García. El ciclo retomará su actividad el 27 de junio con Carlos Camacho y concluirá el 4 de julio con Carmen Álvarez.
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha señalado que se trata de un ciclo que volverá a tener como protagonistas a “las jóvenes promesas del baile flamenco”, que tendrán la oportunidad de mostrar su arte en un formato que, según ha destacado, ya se ha consolidado como referente del inicio de la programación cultural de verano en Córdoba.
Entrada libre
Las entradas podrán recogerse en la propia Posada del Potro desde 90 minutos antes del inicio de cada actuación. El acceso será libre hasta completar el aforo disponible.
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