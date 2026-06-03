El Festival de la Guitarra de Córdoba reúne a la élite del flamenco en 'La Reina Blanca', una gran gala homenaje a Blanca del Rey

El Corral de la Morería de Madrid ha acogido este miércoles la presentación por parte del 45º Festival de la Guitarra de Córdoba, que organiza el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) de Córdoba, del estreno absoluto de La Reina Blanca, una gran gala homenaje a la bailaora y coreógrafa cordobesa Blanca del Rey, una de las figuras más grandes e irrepetibles del arte flamenco del siglo XX y XXI, que ha sido Premio Nacional de Flamenco, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por los Reyes de España, Medalla de Madrid y Medalla de Oro de Córdoba.

La Reina Blanca es un espectáculo creado expresamente para esta edición del festival, concebido con dramaturgia y dirección escénica de Paco López, que reunirá a primeras figuras del flamenco contemporáneo, según ha informado el IMAE en un comunicado.

Coreógrafa, bailaora y creadora de la célebre Soleá del Mantón, su trayectoria abarca más de seis décadas de dedicación absoluta a un arte al que lo ha dado todo. A sus 80 años, sigue siendo referencia viva para cuantos se acercan al flamenco con la seriedad que merece.

El próximo 11 de julio, el Gran Teatro de Córdoba será el lugar donde el género le devuelva, en forma de estreno absoluto, todo lo que ella le ha dado. Para sostener esta propuesta, La Reina Blanca convoca a un elenco de altísimo nivel compuesto, en el baile, por David Coria, Eduardo Guerrero, Florencia Oz, Manuel Liñán, Marco Flores, Marta Gálvez, Olga Pericet y Úrsula López: intérpretes aclamados internacionalmente que son portadores cada uno de una voz propia e inconfundible.

En el cante, estarán David Lagos, Rafa del Calli y Rocío Luna. En la música, el cuarteto integrado por Javier Ibáñez, José Tomás y Paco Serrano a la guitarra, Isidora O'Ryan al chelo y Lolo Plantón a las palmas y la percusión. La asesoría musical recae en el propio David Lagos, con coordinación técnica de Marcos Serna y coordinación de producción de Erregiñe Arrotza.

Presentación de 'La Reina Blanca' en el Corral de la Morería. / CÓRDOBA

Directora del Corral de la Morería

Blanca del Rey no es solo bailaora y coreógrafa, también es la directora artística y propietaria del Corral de la Morería, el tablao flamenco más longevo y reconocido del mundo, fundado en Madrid en 1956 y considerado desde entonces la catedral del flamenco. Más de cinco millones de espectadores han pasado por el escenario de El Corral, que cumple este 2026 70 años de historia. La Reina Blanca conmemorará simultáneamente el 70 aniversario del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y el 40 aniversario de la reinauguración del Gran Teatro de Córdoba, que tuvo lugar precisamente en la Gala del 11º Concurso, el 20 de mayo de 1986.

Sobre el espectáculo

El espectáculo, de contenido fundamentalmente dancístico, se estructura en tres líneas temáticas que trazan el arco vital y artístico de la homenajeada. Rememora la Córdoba en la que Blanca del Rey se formó como bailaora, la ciudad que la vio nacer al arte. Lo soñado recrea sus grandes creaciones coreográficas a través de las voces y los cuerpos de las primeras figuras del flamenco actual. Y lo vivido se concibe como una suite flamenca que toma a Blanca del Rey y al Corral de la Morería como hilo conductor de una trayectoria a la vez íntima y universal.

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La dirección del espectáculo es obra de Paco López, uno de los creadores escénicos más rigurosos y versátiles del panorama flamenco y teatral español. Su firma en guion, iluminación y dirección de escena garantiza una propuesta donde el homenaje no se queda en la evocación sentimental, sino que aspira a la excelencia formal, a la belleza que permanece después de que se apague la luz.