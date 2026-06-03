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Flamenco

Arcángel lleva su recital ‘Tablao’ al conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba el 11 de junio

El cantaor onubense celebra el décimo aniversario de este proyecto con una gira del ciclo Andalucía·Flamenco por espacios patrimoniales de Andalucía

El cantaor onubense Arcángel en una imagen promocional de su espectáculo 'Tablao' que llevará a Medina Azahara el 11 de junio.

El cantaor onubense Arcángel en una imagen promocional de su espectáculo 'Tablao' que llevará a Medina Azahara el 11 de junio. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El flamenco sonará entre los vestigios de una de las joyas patrimoniales de Córdoba. El Conjunto Arqueológico Medina Azahara recibirá el jueves 11 de junio, a partir de las 21.15 horas, el recital Tablao, una de las propuestas más singulares del cantaor y compositor Arcángel.

La actuación forma parte del ciclo Andalucía·Flamenco, un programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte, una iniciativa culmina esta semana su programación en los teatros Alhambra de Granada y Central de Sevilla, y amplía ahora su presencia en espacios patrimoniales de las ocho provincias andaluzas.

Un homenaje a los tablaos flamencos tradicionales

El recital que llegará a Córdoba forma parte de la gira especial por el décimo aniversario de Tablao, un proyecto con el que Arcángel rinde homenaje al cante y al toque, así como a los tablaos flamencos tradicionales como lugares esenciales para la transmisión del flamenco.

La propuesta nació como un disco grabado en tablaos de Barcelona, Madrid y Sevilla, y defiende estos espacios como escenarios de cercanía, autenticidad y escucha compartida. En esta ocasión, el Edificio Basilical Superior de Madinat Al-Zahra acogerá una puesta en escena sin artificio técnico, pensada para reforzar la conexión entre los artistas, el público y el entorno histórico.

En esta gira de aniversario, el cantaor onubense estará acompañado por los guitarristas Francis Gómez y Benito Bernal; Antonio y Manuel Montes Saavedra, Los Mellis, en palmas y coros; la bailaora Macarena López, y el artista invitado El Peca.

Andalucía Flamenco acerca el cante a espacios con historia

La incorporación de Tablao al ciclo Andalucía·Flamenco responde, según la Junta, a las líneas estratégicas del programa: descentralizar la oferta cultural, activar espacios con identidad propia y acercar el flamenco en Andalucía a nuevos públicos desde una mirada contemporánea, pero respetuosa con la tradición.

La gira está recorriendo enclaves patrimoniales y culturales de alto valor histórico. Esta semana pasa por la Alcazaba de Almería, el 5 de junio, y continuará por Huelva, con dos funciones organizadas en colaboración con el Ayuntamiento onubense: una en la sede de la casa consistorial, el 13 de junio, y otra en las salinas, el 26 de septiembre. También llegará a la Casa Pemán de Cádiz, edificio del siglo XVIII, el 19 de junio, en colaboración con la Fundación Cajasol.

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Antes de su llegada a Córdoba, Tablao ya se ha presentado en el Museo de Málaga, el Corral del Carbón de Granada, con la colaboración del Patronato de la Alhambra y el Generalife, y en la plaza de los Pueblos del Campus de Las Lagunillas, con la colaboración de la Universidad de Jaén.

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