La cordobesa Elena Carmona dirigirá el Teatro Central de Sevilla.

La gestora cultural cordobesa Elena Carmona Sanjuán ha sido nombrada nueva directora artística del Teatro Central de Sevilla tras la resolución del proceso selectivo público convocado por la Consejería de Cultura y Deporte para cubrir este puesto.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 29 de diciembre de 2025, contemplaba la selección de la dirección artística de programación del teatro mediante concurso público, atendiendo a criterios de mérito, experiencia y proyecto de gestión.

Una trayectoria ligada a la creación contemporánea

Nacida en Córdoba en 1981, Elena Carmona cuenta con más de quince años de experiencia en el ámbito de la gestión cultural, con especialización en programación escénica, dirección de equipamientos públicos, impulso a la creación contemporánea y desarrollo de estrategias de públicos.

Desde 2021 ocupa el cargo de directora de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Girona, donde ha estado al frente de la dirección y gerencia del Teatro Municipal. En esta etapa ha compaginado el diseño de la programación artística con una apuesta por la proyección institucional del teatro y su apertura a toda la ciudadanía.

Ese trabajo le valió ser reconocida como una de las 25 personas que marcaron el año 2025 en Girona en la última edición de los Premios ARA.

Del Teatro de Girona a El Graner

Entre los hitos de su etapa en Girona figura la creación del festival ‘Això al poble no li agradarà’, desarrollado en colaboración con quince agentes culturales y administraciones locales de la provincia. La propuesta, centrada en acercar las artes en vivo contemporáneas a distintos municipios, recibió en 2025 el premio revelación de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña.

Antes de su paso por Girona, la carrera de Elena Carmona estuvo vinculada al Consorcio Mercat de les Flors de Barcelona, donde ejerció como coordinadora artística de El Graner entre 2018 y 2021, uno de los espacios de referencia de la creación contemporánea en España.

También ha desarrollado una intensa labor en el ámbito de la curaduría de proyectos contemporáneos y fue una de las impulsoras del festival de artes vivas SÂLMON, que desde 2012 conecta a artistas, públicos y pensamiento crítico en torno a nuevos lenguajes escénicos.

Formación en periodismo y gestión cultural

Carmona es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y cuenta con formación de posgrado en Gestión y Políticas Culturales por la Universidad de Barcelona y en Dirección y Gestión de Instituciones Culturales por la Universitat Pompeu Fabra.

Un mandato de tres años

La nueva directora artística asume por un periodo de tres años la responsabilidad de la dirección, planificación, diseño y ejecución de la programación escénica y musical del Teatro Central de Sevilla.

En su proyecto de dirección plantea dar continuidad a la línea artística consolidada bajo la dirección de Manuel Llanes a lo largo de más de tres décadas, aunque con una mirada “continuista pero renovada”.

Apoyo al tejido andaluz y ampliación de públicos

Entre sus objetivos figura reforzar el papel del Teatro Central como estructura articuladora del tejido artístico andaluz, reafirmando su apuesta por una creación escénica contemporánea capaz de generar experiencias transformadoras.

Su propuesta incluye además el impulso a la creación contemporánea mediante la coproducción, el apoyo a artistas y el trabajo en red, con la intención de consolidar al espacio como un nodo de referencia del sector en el ámbito andaluz, estatal e internacional.

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A ello se suma la voluntad de ampliar los usos del teatro más allá del propio espacio escénico y de diversificar y ensanchar sus públicos mediante estrategias de mediación, comunicación y fidelización, con el objetivo de consolidar una comunidad cultural en torno al Teatro Central.