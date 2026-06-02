OCIO EN CÓRDOBA
Noche Blanca del Flamenco 2026 en Córdoba: todos los conciertos gratuitos, horarios y escenarios para no perderte nada
La capital rinde homenaje a este Patrimonio de la Humanidad y a ‘Fosforito’ con actuaciones en diez espacios
Córdoba vivirá este 2026 una Noche Blanca del Flamenco muy especial con el gran maestro Antonio Fernández ‘Fosforito’, fallecido el pasado noviembre, en la memoria y el corazón.
Este evento, simbiosis de la celebración de este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y de la llegada del verano, cumple su 17ª edición repitiendo la fórmula de éxito con la presencia de artistas consagrados y nuevas voces, que ofrecerán recitales en diferentes espacios de la capital, de forma gratuita y hasta altas horas de la madrugada.
Así, la ciudad volverá a vivir una noche en blanco entregada al cante, el baile y el compás en diez espectáculos, que abrirá en la plaza de Las Tendillas Manuel Lombo.
Fecha y horario de la Noche Blanca del Flamenco
La Noche Blanca del Flamenco alcanza su 17ª edición en este 2026 con una noche en vela que se celebra entre la noche del sábado 20 de junio y la madrugada del domingo 21 en Córdoba. El primer espectáculo está programado a las 22.30 horas y el último a las 5.00 horas.
Artistas de la Noche Blanca del Flamenco
El cartel de esta edición cuenta con grandes figuras de referencia, y diez recitales y conciertos en otras tantas ubicaciones. Para abrir, Manuel Lombo en la plaza de Las Tendillas. Al escenario también se subirán David Pino, María Toledo, María del Mar Moreno, Sara Dénez, Ángel Flores, Lela Soto, Monia Abdelali, Maki y María Artés, Ezequiel Benítez, Los Estanques y El Canijo de Jerez. Más información aquí.
Horario, artistas y ubicaciones de los espectáculos
- 22.30 horas. Manuel Lombo. Plaza de Las Tendillas.
- 23.30 horas. Nazareno y Olivares. Una aproximación a la vida y obra de Fosforito. Plaza de San Agustín
- 24.00 horas. María Toledo. Patio de los Naranjos.
- 01.00 horas. María del Mar Moreno. Entorno de la Calahorra
- 01.00 horas. Sara Denez y Ángel Flores. Cine Fuenseca
- 02.00 horas. Lela Soto. Plaza del Conde Priego
- 02.00 horas. Monia Abdelali. Compás de San Francisco
- 02.30 horas. Maki & María Artés. Plaza de la Corredera
- 03.30 horas. Ezequiel Benítez. Plaza del Potro
- 5.00 horas. Los Estanques y El Canijo de Jerez. Jardines del Alcázar.
¿Cómo vivir la Noche Blanca del Flamenco?
La Noche Blanca del Flamenco de Córdoba es una oportunidad única para vivir el flamenco en las calles de la ciudad desde el anochecer hasta las primeras luces del alba. El programa de actuaciones y espectáculos invita a propios y extraños a recorrer una Córdoba envuelta en la magia de este arte Patrimonio Inmaterial de la Humanidad yendo de espectáculo en espectáculo, de escenario en escenario en plazuelas y calles del centro, y este año también de los barrios.
¿Qué tiempo hará en la Noche Blanca del Flamenco?
Los primeros avances de portales meteorológicos apuntan a una noche del sábado 20 de junio de temperaturas suaves y apacibles, y lo más importante, sin riesgo de lluvia. Al cierre de esta información se espera una máxima de 33º y mínima de 19º para esa jornada.
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