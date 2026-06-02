De la barbería al escenario: el artista de Palma Arturo Rando se abre paso en la música urbana con 'Nebulosa'

En una de las principales avenidas de la ciudad de Palma del Río, se ubica la su barbería de Arturo Rando, un artista por partida doble, con las tijeras y la navaja realizando cortes con gran maestría, y con el micrófono realizando música urbana que es el sonido con el que más se identifica.

A sus 23 años, Arturo ha conseguido fusionar el sonido rítmico de las tijeras con la profundidad de la composición de sus canciones. "El día a día es la tijera, hay que buscarse la vida y a mí me gusta mi trabajo", dice el barbero, aunque confiesa que "la música fue antes" en su vida, su profesión "necesita muchas horas de dedicación". Arturo lleva "la música por bandera" desde que tiene uso de razón. "Empecé a dedicarme a esto seriamente hace un par de añitos", comenta y ahora tiene su primer álbum: Nebulosa.

Ritmos urbanos que van desde el afro hasta el reggaetón

Su primer EP ( por sus siglas en inglés, Extended Play) de siete temas es un trabajo preparado con mucha ilusión y con altas dosis de perfeccionismo. Es un viaje con ritmos urbanos que van desde el afro hasta el reggaetón. El título no es una elección al azar sino la metáfora perfecta de la situación actual de Arturo. "Se llama Nebulosa porque voy buscando ese concepto. Nebulosa es el proceso de creación de una estrella, por eso se llama así. Es esa estrella en la que ansío convertirme", manifiesta el cantante. Una estrella que está preparada para brillar, como dice en su video de presentación, y convertirse "en algo grande".

El artista palmeño Arturo Rando, barbero y cantante. / CÓRDOBA

Además de hacer hueco en su trabajo, la grabación de este álbum ha supuesto un periplo por ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba y Madrid. Arturo se siente satisfecho con el trabajo realizado independientemente de lo que consiga después. "Ya lo he hecho", dice y no le importa llegar "a 10 personas o a 10.000".

Un estilo urbano que no renuncia a los tintes flamencos

Arturo se atreve con un estilo urbano aunque en su catálogo también conviven piezas con tintes flamencos como Ora por mí. Su búsqueda por encontrar un hueco en la música le llevó a participar en Icon España, un reality de Youtube, "en el que competían con tu música a un ritmo increíble", comenta. Le impresionó conocer al reaccionador Anthony y sus consejos pero el artista confiesa que "allí no encontraba mi esencia, porque el programa buscaba una música más agresiva”. Su paso por el talent show le hizo llegar hasta más de la mitad del programa y se muestra “súper contento con el resultado.

Ahora tiene otra oportunidad de seguir trabajando por el sueño de convertirse en una estrella. El Córdoba Live le abre una nueva puerta al mundo para subirse a un escenario y demostrar lo que es capaz. Sus seguidores o quien sienta curiodidad por su música, pueden ver sus videoclips en Youtube, descubrir sus canciones en cualquiera de sus plataformas o cortarte el pelo en su barbería de Palma del Río.

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El palmeño encuentra inspiración en cualquier elemento cotidiano. "Un artista está hecho de lo que escucha y de lo que ve. Me nutro de cualquier cosa", cuenta el artista. Sus temas están llenos de realidad aunque también pueden ser imaginativos porque todo forma parte del proceso de creación que Arturo ha impuesto en la composición de sus temas donde trabaja "la imaginación, mis sentimientos, mi gusto".