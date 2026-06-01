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Paqui Redondo protagoniza un recital flamenco en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba

El Aula Flamenca del Real Círculo de la Amistad organiza una actuación de la cantaora Paqui Redondo, acompañada por Luis Calderito a la guitarra y Daniel Morales 'Mawe' a la percusión

Un guitarrista flamenco durante un curso formativo del Festival de la Guitarra en Córdoba, en una imagen de archivo.

Un guitarrista flamenco durante un curso formativo del Festival de la Guitarra en Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La cantaora Paqui Redondo ofrecerá un recital flamenco en el Real Círculo de la Amistad el próximo domingo, 7 de junio, en una actividad organizada por el Aula de Flamenco de esta entidad cordobesa. El espectáculo tendrá lugar a las 20.30 horas, en el Salón Liceo.

La artista estará acompañada por Luis Calderito, encargado de la guitarra flamenca, y por Daniel Morales Mawe, que aportará la percusión al recital. La presentación del acto correrá a cargo de María del Mar Prats.

La organización ha informado de que las personas interesadas en asistir deben formalizar su inscripción a través del correo electrónico cultura.circuloamistad@gmail.com.

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El Real Círculo de la Amistad, institución cultural y social de referencia en la capital cordobesa, continúa así impulsando actividades relacionadas con el arte flamenco, ofreciendo espacios de encuentro para aficionados y amantes de esta expresión cultural.

Cartel del recital flamenco previsto en el Círculo de la Amistad de Córdoba.

Cartel del recital flamenco previsto en el Círculo de la Amistad de Córdoba. / CÓRDOBA

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