Conciertos
Malú incluye Córdoba en su gira para presentar 'Quince'
La cita será el 23 de octubre a las 21.00 horas en La Axerquía, donde se vivirá un espectáculo emocionante donde las nuevas canciones convivirán con sus himnos
Tras el lanzamiento de Quince, el álbum más personal y emocional de toda su trayectoria, Malú anuncia Quince Tour, la nueva gira con la que recorrerá todo el país durante los próximos meses y que se extenderá hasta 2027.
En ese tour también estará Córdoba, para alegría de los seguidores de la madrileña. La promotora de conciertos Eternidad Eventos realizará el concierto en el teatro de la Axerquía el próximo 23 de octubre.
Malú recuerda sus 15 años
Después del éxito de su histórica residencia en Las Ventas de Madrid, donde reunió a miles de personas durante siete noches consecutivas con todas las entradas agotadas, la artista inicia ahora un nuevo viaje sobre los escenarios con un espectáculo diseñado para acompañar este momento vital y artístico único.
Quince Tour será mucho más que una gira: será la traducción en directo del universo emocional de Quince, un proyecto en el que Malú se muestra más libre, fuerte, consciente y conectada consigo misma que nunca, donde se reconcilia con la niña que comenzó su carrera con apenas 15 años.
A lo largo de todos estos meses, Malú llevará a los escenarios un show emocionante, donde convivirán las canciones de Quince con los grandes himnos que han marcado su carrera y forman ya parte de la historia de la música en español.
La gira combinará festivales y ciclos de verano con una extensa programación en teatros, apostando por espacios donde la emoción, la interpretación y la conexión con los fans cobrarán un protagonismo especial.
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