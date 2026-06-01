Fuente Palmera se prepara para acoger la 5ª edición de su Festival Flamenco

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha presentado, acompañado por el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Fuente Palmera, Quique González, la 5ª edición del Festival Flamenco de la localidad, informa la Diputa "iniciativa que tendrá lugar el próximo sábado 6 de junio, abriendo así el calendario de propuestas culturales vinculadas a este arte de nuestra provincia".

Así lo ha explicado Duque, quien ha añadido que "el parque del Flamenco de este municipio albergará, una vez más, este evento cultural y lo hará con un cartel con figuras de primer nivel del panorama andaluz".

"Fuente Palmera se convertirá así en epicentro del cante hondo con un elenco que volverá a hacer las delicias de los amantes del arte flamenco. Una propuesta con entrada libre que tendrá como escenario un entorno único”" ha concluido Duque,

Cuarto aniversario del parque del Flamenco de Fuente Palmera

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo de Fuente Palmera, Quique González, ha sido el encargado de desgranar el cartel de esta 5ª edición del Festival Flamenco, "que estará encabezado por Rubito Hijo, Jesús Méndez y Manuela Cordero, al cante".

Al baile, ha continuado, "contaremos con la cordobesa Lola Pérez y su grupo, y a la guitarra con Antonio García, Pepe del Morao y Antonio Carrión. Todo ello acompasado bajo la batuta de Laura Caballero".

"Este año se celebra, además, el 4º aniversario del parque del Flamenco, un espacio único que se inauguró en 2022 y que cuenta con más de 100 placas QR con datos biográficos de artistas flamencos de nuestro país", ha remarcado González.

Según el responsable de Cultura de la Colonia, "esta infraestructura se ha convertido en un escenario didáctico para los más pequeños. Así, dividida en tres bloques dedicados al baile, al cante y al toque. A todo esto se suman ocho paneles informativos y siete calles dedicadas a ilustres del arte flamenco".

En definitiva, ha señalado, "un escenario que en sí mismo es una declaración de intenciones de nuestro municipio con el flamenco y con todos aquellos artistas que lo han convertido en referente".