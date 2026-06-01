Córdoba cambia los farolillos por conciertos y fiestas en los barrios: esta es la agenda festiva tras la Feria

La resaca de la Feria de Córdoba apenas dura un suspiro. Cuando los últimos farolillos se retiran en el recinto ferial, la ciudad ya tiene puesta la mirada en una agenda festiva que no deja hueco al aburrimiento.

Desde junio hasta bien entrado el otoño, los barrios, los teatros y las plazas de Córdoba se convertirán en escenarios de una vida festiva que es, en sí misma, una de las señas de identidad más profundas de esta ciudad. Verbenas populares, flamenco hasta el amanecer, guitarras de todos los estilos y ferias de barrio dibujan un verano en el que Córdoba vuelve a demostrar que sabe celebrar como pocas.

Y junto a las fiestas de siempre, dos ciclos de conciertos ya ansiados en la capital como son el Califas Fest y el Córdoba Live, que completan un verano musical de altura.

Verbenas populares

El primer eslabón de esta cadena festiva son las verbenas populares, que arrancan en junio y se prolongan hasta octubre. Son el termómetro más auténtico del carácter cordobés. Estas citas son el tejido con el que la ciudad cose su identidad más genuina.

Noche Blanca, el flamenco se vive en la calle

Uno de los momentos más esperados del calendario llega el próximo 20 de junio con una nueva edición de la Noche Blanca del Flamenco. A partir de las 22.30 horas, y hasta que amanezca, los escenarios más emblemáticos de la ciudad acogerán un cartel que este año presume de diversidad, de presencia femenina y de raíces jerezanas.

La Noche Blanca del Flamenco 2025 en Las Tendillas. / Manuel Murillo

Nombres como Manuel Lombo, David Pino, María Toledo, María del Mar Moreno, Sara Dénez, Ángel Flores, Lela Soto, Monia Abdelali, Maki y María Artés, Ezequiel Benítez, Los Estanques y El Canijo de Jerez componen un programa que ofrece una fotografía viva y actualizada del flamenco más auténtico. La edición de este año lleva además un emotivo peso sentimental, ya que rinde homenaje al maestro de Puente Genil Antonio Fernández Fosforito, fallecido el año pasado.

Festival de la Guitarra de Córdoba

La primera quincena de julio pertenece, como cada año, al Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba, que en su 45ª edición ha completado un cartel que abarca desde el flamenco más puro hasta el jazz fusión, pasando por el rock indie y la música clásica.

El festival arranca el 1 de julio con el cordobés Paco Peña, fundador del propio certamen, que presentará en el Gran Teatro su espectáculo Solera. El 3 de julio, La Axerquía acogerá por primera vez a Los Planetas. El 8 de julio, la Orquesta de Córdoba y el Premio Nacional de Música 2023 Juan Miguel Cañizares ofrecerán su versión para guitarra de Noches en los jardines de España, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Falla.

El jazz tendrá su gran cita el 15 de julio con el legendario Stanley Clarke, y al día siguiente llegará MonoNeon, el virtuoso músico de Memphis y último bajista de Prince.

La Axerquía completará su programa con Paco de Lucía Legacy el 10 de julio y con Omega, 30 Aniversario el día 11, dedicado a Enrique Morente con Lagartija Nick y Kiki Morente.

Califas Fest: 14 conciertos en la plaza de toros

Al margen de las fiestas populares, el Califas Fest propone este verano un ciclo de catorce conciertos en la plaza de toros con capacidad para 10.000 personas por noche.

La programación arrancará ya el 19 de junio con Sidecars y continúa el 27 de junio con Los Morancos. Tras el parón veraniego, la música regresa en septiembre y octubre con nombres como Antonio Orozco, Ara Malikian, Camela, Marta Santos y La Plazuela, entre otros.

Programación CALIFAS FEST 2026. / CÓRDOBA

Una propuesta comercial que, año tras año, logra llenar de público el coso y que complementa, desde otro registro, la oferta cultural del verano cordobés.

Córdoba Live

La vida volverá un mes después al recinto ferial de El Arenal , ya sin farolillos, sin casetas, pero con los escenarios del festival Córdoba Live, cuyo cartel se ha ido desgranando y trae a grandes figuras del panorama musical.

Ya están confirmados artistas como Hombres G (19 de junio), Dani Martín (20 de junio), La Oreja de Van Gogh (4 de julio) y Chayanne (10 de julio).

Público en uno de los conciertos pasados del Córdoba Live. / Manuel Murillo

A ellos se suman dos festivales temáticos que tendrán lugar en el mes de julio: el Festival I Love Reggaeton el 17 de julio y el Festival Love The 90’s el 18, que traerán a El Arenal la nostalgia de una década irrepetible. Una propuesta de ocio privado que, sin duda, refuerza la imagen de Córdoba como ciudad de referencia en el circuito nacional de grandes conciertos.

Feria en las barriadas

Los barrios toman el relevo a la Feria de Nuestra Señora de la Salud. La Feria de Los Ángeles abre el turno del 1 al 4 de julio, seguida del Higuerón (8-12 de julio), Villarrubia (15-19 de julio), Santa Cruz y Cerro Muriano (ambas del 22 al 26), y Alcolea (29 de julio al 2 de agosto).

En agosto, Trassierra celebra su feria del 12 al 16. Cada una con su carácter propio, su música y su manera particular de entender la fiesta.

La Velá de la Fuensanta

Del 4 al 8 de septiembre, la Fuensanta vive uno de sus momentos más especiales del año con la Velá, una de esas fiestas en las que Córdoba mezcla con naturalidad la fe popular y la alegría de la calle.

Campanitas de barro y cerámica de la Velá de la Fuensanta. / Chencho Martínez

El otoño también celebra

La agenda no se agota con el verano. Cabalcor en septiembre y octubre, Cosmopoética del 25 de septiembre al 3 de octubre, y el cierre floral y artístico de Festival Flora del 12 al 22 de octubre demuestran que Córdoba no sabe parar. Y eso, lejos de ser un defecto, es quizás su virtud más celebrada.