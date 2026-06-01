La Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba acoge tres citas literarias en junio: estas son las fechas y los autores

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebrará durante el mes de junio tres encuentros literarios en la Biblioteca Pública Grupo Cántico de Córdoba con motivo de la publicación de nuevas obras de autores vinculados a la investigación, la poesía y la historia.

Los grandes sabios con Alberto Monterroso

La programación arrancará el próximo 3 de junio con la participación del filólogo y escritor Alberto Monterroso, que presentará su libro Averroes y los grandes sabios de Córdoba acompañado por el escritor Javier Ortega. La obra propone un recorrido por el legado intelectual de algunos de los pensadores más influyentes nacidos en Córdoba, con Averroes como figura central. A través de sus páginas, Monterroso conecta las aportaciones de Séneca, Osio, Maimónides y el filósofo andalusí para mostrar la vigencia de sus ideas y su influencia en la tradición filosófica, teológica y política de Occidente.

La actividad se enmarca en el ciclo Pensar en compañía, una iniciativa impulsada por el Centro Andaluz de las Letras que fomenta el diálogo entre autores y lectores en torno a los libros, los procesos de creación literaria y los mecanismos de publicación y difusión de las obras.

El historiador Alberto Monterroso. / Editorial Almuzara

Poesía con Concha García

La segunda cita tendrá lugar el 10 de junio con la poeta Concha García, que conversará sobre su último libro, La belleza de la palabra poética, publicado por Editorial Eolas.

En esta obra, la autora reflexiona sobre el origen del poema, la capacidad reveladora del lenguaje y los descubrimientos que surgen a lo largo de la trayectoria creativa. El encuentro contará con la intervención del gestor cultural João de Sousa Guerreiro.

La poeta Concha García. / Córdoba

Historia de la Inquisición con Manuel Peña

El ciclo concluirá el 17 de junio con la participación de Manuel Peña Díaz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, quien presentará El sambenito. Historia cotidiana de la Inquisición, editado por El Paseo. El autor dialogará con la profesora e investigadora Ana Cristina Cuadro García sobre este ensayo centrado en uno de los símbolos más reconocibles de la Inquisición. La obra analiza el uso del sambenito como instrumento de control social y señalamiento público por parte del tribunal inquisitorial.

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Las tres actividades se celebrarán en la Biblioteca Pública Grupo Cántico a partir de las 19.30 horas y tendrán entrada libre hasta completar aforo. La información completa sobre la programación puede consultarse en la página web del Centro Andaluz de las Letras.