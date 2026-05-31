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Llega el cine de verano al C3A de Córdoba: fechas, horarios, precio y películas que se proyectarán

Las proyecciones comenzarán en el mes de julio en el exterior del recinto

Llega el cine de verano al C3A de Córdoba: fechas, horarios, precio y películas que se proyectarán.

Llega el cine de verano al C3A de Córdoba: fechas, horarios, precio y películas que se proyectarán. / Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y ubicado en Córdoba, dará comienzo el jueves 16 de julio a un nuevo ciclo de su cine de verano, que en esta ocasión comprende la proyección de un total de seis películas en el exterior de centro artístico.

Según la información publicada por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) en su web, consultada por Europa Press, el ciclo, que se desarrollará del 16 de julio hasta el 20 de agosto, centra su atención "en los primeros pasos de las carreras cinematográficas de cineastas contemporáneos", pues hay "cinco óperas primas y una segunda película". Todas las proyecciones, con entrada gratuita, darán comienzo a las 22.00 horas.

Así las cosas, la programación para el presente año acoge seis propuestas que "fijarán la mirada en el mundo juvenil e infantil, a veces con precisión naturalista, otras como recuerdo ambiguo e incluso como alquimia temporal".

La primera proyección, una comedia dramática en Macedonia del Norte

La primera proyección, el 16 de julio, será DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski, una película que "posee una energía arrebatadora que se mueve entre la comedia juvenil y el drama intergeneracional en un entorno rural exuberante en Macedonia del Norte" y que cuenta cómo Ahmet vive con la misma pasión la música y el primer amor.

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Espectadores del cine de verano del C3A, en una edición anterior. / Chencho Martínez

Un filme veraniego ambientado en Francia

Estos mismos registros maneja La receta perfecta, de Louise Courvoisier, pero sitúa su historia en Francia a lo largo de un verano donde el protagonista "tratará de ganar de un concurso de quesos mientras cuida de su hermana". La proyección de este filme será el 23 de julio.

Elecciones en Nigeria en los años 90 vistas por una familia

La tercera proyección, el día 30 de julio, será La sombra de mi padre, un largometraje de Akinola Davies que "reúne de forma conmovedora y reflexiva los imprecisos recuerdos de un padre y sus dos hijos durante la jornada electoral en la Nigeria de los años 90".

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Espectadores del cine de verano del C3A, en una edición anterior. / Chencho Martínez

Dos retratos conmovedores y una comedia animada

Ya en agosto llegarán dos retratos cálidos y conmovedores, expuestos con tanta sinceridad como ternura: la estadounidense Sorry, Baby, de Eva Victor (el día 6), y la española Las líneas discontinuas, de Anxos Fazáns (el día 13). El ciclo se cerrará el 20 de agosto con la colorida y animada Little Amélie, Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang.

El C3A, centro de referencia artística desde 2016

Cabe recordar que el C3A se inauguró en diciembre de 2016 con intención de convertirse en un centro de referencia para la creación y producción artística. Adscrito al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y sede en Córdoba del CAAC desde ese momento, ha llevado a cabo en estos años una completa programación conformada por exposiciones, actividades, cursos, talleres, performances, conciertos y residencias artísticas de producción, que han posibilitado que se vaya forjando como lugar de encuentro y desarrollo de las distintas disciplinas artísticas.

A diferencia de otros museos o centros de arte contemporáneo, el C3A se dedica fundamentalmente en la producción, creación y experimentación, siendo una de sus características diferenciadoras el poner el acento no solo en las obras acabadas, sino también en el proceso creativo, para posteriormente acercar su resultado al público. Por ello tienen gran relevancia en su programación las residencias artísticas y las artes en vivo.

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