Un mundo frágil y maravilloso

Película libanesa, narrada en dos tiempos. En pasado podemos ver cómo nace la pareja protagonista el mismo día, entre estallidos de violencia, explosiones y sangre. El presente aparece con un accidente de automóvil, tan fortuito como surrealista, que vuelve a reunirlos después de una separación de niños que interrumpió un idilio entre ellos. Beirut aparece como un personaje más, el conflicto afecta a la vida de sus habitantes, aunque se nieguen a abandonar la ciudad que los vio nacer y aunque sueñen con escapar a una isla donde ser felices.

Cyril Aris escribe, junto a Baneh Fakih, y dirige este, su primer largometraje de ficción, después de realizar un par de documentales y un corto, recibiendo los premios del público en Venecia -donde se estrenó- y Valladolid, siendo la elegida para representar al Líbano en los Oscar. Un filme que podría considerarse una comedia romántica, sin embargo, es mucho más. Porque, aunque el romance, interrumpido y que vuelve a reaparecer, está muy presente, también posee tintes de tragedia y el conflicto interno de los personajes entre permanecer en sus orígenes, en la tierra que aman, pese a vivir peligrosamente y habiéndole despojado de casi todo, confronta con la idea de buscar otro lugar lejano donde ser felices y tener una vida digna y en paz.

Los intérpretes que componen el casting consiguen hacer verosímil este relato, que transcurre durante treinta años, con cierta carga de realismo mágico, en medio de una guerra. Hassan Akil es Nino, el propietario de un restaurante italiano/libanés, y Mounia Akl es Yasmina, consultora gubernamental ocupada las veinticuatro horas del día sin dejar de pensar en su trabajo. Entre ellos la sintonía y la química es palpable, cuando en su reencuentro, después de muchos años, él se percata de que está ante su compañera de clase de la infancia, a quien confesó su amor, quedando interrumpido hasta entonces. El reparto lo completan actores y actrices de reparto, que configuran el espacio en que habitan estos enamorados: Tino Karam, Julia Kassar, Camille Salameh, entre otros.

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Interesante y recomendable debut.