Juanma Moreno lamenta la muerte de la "pionera" Josefina Molina: "Ha dejado la huella imborrable de una directora referente"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha dado el pésame por el fallecimiento de la "pionera" directora de cine cordobesa Josefina Molina a sus 89 años en Madrid: "Ha dejado la huella imborrable de una directora referente".

Según ha emitido a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), Moreno ha asegurado que "se nos ha ido una pionera", al tiempo que ha definido a Molina como "una mujer que abrió camino en el cine".

"Mi profundo pesar y un fuerte abrazo a la familia de Josefina Molina, Hija Predilecta y Medalla de Andalucía", ha finalizado en presidente del Gobierno andaluz en funciones.

Pionera del cine español

Josefina Molina fue la primera mujer en obtener el título de Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, y a lo largo de su carrera simultaneó trabajos en cine y televisión, medio en el que ha trabajado en numerosas producciones. Vera, un cuento cruel (1973) fue su ópera prima: una película de género fantástico en la que contó con la participación de Fernando Fernán Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, entre otros. Su filmografía incluye también cuatro cortos: La otra soledad (1966), Aquel humo gris (1967), Melodrama infernal (1967) y La rama seca (1972).

No obstante, fue en 1981 cuando Molina alcanzó su cénit profesional con Función de noche , una cinta transgresora que aborda el mundo de la pareja a través de la relación de dos actores, Lola Herrera y Daniel Dicenta que, por entonces, llevaban separados quince años.

En 1989 llevó al cine Esquilache, basada en el libro de Antonio Buero Vallejo Un soñador para un pueblo; y en 1991 se lanzó a la comedia con Lo más natural , película en la que dirigió a Charo López y Miguel Bosé. Con La Lola se va a los puertos cerró su cinematografía a través de la interpretación de la famosa obra de Antonio y Manuel Machado, y en la que contó con Paco Rabal y Rocío Jurado.