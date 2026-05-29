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Óbito

Muere el filólogo y exdirector de la RAE, José Manuel Blecua Perdices

El académico zaragozano, apasionado de la lengua, ha fallecido a los 86 años de edad

José Manuel Blecua Perdices introduce su legado en el cajetín número 1001 ante Luis García Montero.

José Manuel Blecua Perdices introduce su legado en el cajetín número 1001 ante Luis García Montero. / INSTITUTO CERVANTES

Daniel Monserrat

Zaragoza

El filólogo aragonés José Manuel Blecua Perdices (Zaragoza, 1939), que fue director de la Real Academia de la Lengua Española entre 2011 y 2014, ha fallecido a los 86 años de edad. Era miembro de la institución desde 2006 cuando ingresó en el sillón h y, posteriormente, fue secretario de la RAE desde donde dio el salto a la dirección.

Estaba especializado en historia de la lengua, gramática y crítica textual, y ha sido una figura importante en el estudio y difusión del español. También dirigió proyectos relacionados con el diccionario y la gramática de la RAE. Además, pertenece a una familia muy ligada a la filología:su padre fue José Manuel Blecua Teijeiro y su hermano Alberto Blecua, otro gran especialista en literatura del Siglo de Oro.

Gran experto en Fonética y Fonología y coordinador del volumen de la nueva zGramática académica dedicado a estas disciplinas, continuó en su elección con la serie de directores aragoneses de la RAE después de que lo hubieran sido ya Pedro Laín Entralgo, Manuel Alvar y Fernando Lázaro Carreter. Blecua fue también director académico del Instituto Cervantes y comisario del IV Centenario de la publicación del 'Quijote'. Y es que Blecua Perdices participó en ediciones y estudios cervantinos y defendía mucho la lectura filológica rigurosa de clásicos como el 'Quijote'.

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Blecua, además de tener la Medalla de Oro de Zaragoza, tiene el Premio de las letras aragonesas.

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