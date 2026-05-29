Cine africano, clásicos alemanes y estrenos LGTBIQ+ protagonizan junio en la Filmoteca de Córdoba

La Filmoteca de Andalucía propone este mes de junio una programación de 28 títulos en su sede central de Córdoba. Se trata de una oferta cinematográfica amplia y diversa que combina cine clásico y contemporáneo, estrenos, encuentros culturales y ciclos dedicados a algunas de las voces más relevantes del panorama internacional.

La programación se articula en torno a varios ciclos temáticos y colaboraciones institucionales. Entre ellos destaca Club de Cine, espacio de encuentro y debate en torno al lenguaje cinematográfico; el ciclo LGTBQ+, desarrollado junto a Fundación Triángulo y Andalesgai; y el ciclo Básicos del cine alemán, organizado con la colaboración del Goethe-Institut Madrid, que propone un recorrido por cien años de cine alemán y sus diferentes estéticas.

Cine africano y Portabella

La sede cordobesa acogerá además, del 2 al 4 de junio, varias sesiones del Festival de Cine Africano (FCAT), un referente internacional en la difusión del cine africano y árabe contemporáneo, así como el ciclo Acción Portabella, organizado junto a Films 59, dedicado a la figura de Pere Portabella en el centenario de su nacimiento y a su contribución a la historia del cine español.

La programación comenzará el lunes 1 de junio a las 19.00 horas con la proyección especial de Los locos viajes de Celine y Julie, dirigida por Jacques Rivette, una obra de culto de la modernidad cinematográfica francesa reconocida por su estructura experimental y su influencia en generaciones posteriores de cineastas.

Entre el 2 y el 4 de junio, el FCAT acercará al público títulos como Alá no está obligado, La sombra de mi padre, One Woman One Bra y Furcy, né libre, varias de ellas con presencia de sus creadores y actividades dirigidas al público escolar. Esta propuesta muestra la diversidad narrativa del cine africano contemporáneo y refuerza la colaboración entre la Filmoteca y el festival.

Estrenos y cine de autor

El ciclo Acción Portabella se desarrollará los días 2, 3, 8, 15, 17, 22 y 24 de junio con títulos esenciales como Nocturno 29, Umbracle, Vampir, Cuadecuc, Informe general, Pont de Varsòvia y El silencio antes de Bach. El ciclo se completa con la proyección de Tren de sombras, de José Luis Guerín, una de las obras más reconocidas del cine de ensayo español contemporáneo.

En el apartado de estrenos destacan propuestas como Iván & Hadoum, dirigida por Ian de la Rosa y reconocida con el Premio Teddy Bear en la Berlinale, y Being Maria, de Jessica Palud, esta última en colaboración con el Institut Français. El equipo de la primera estará presente en un pase especial en Córdoba.

El ciclo Club de Cine ofrecerá también la proyección de Pacifiction, de Albert Serra, una de las películas europeas más reconocidas de los últimos años, además de la presentación del libro Historia del cine en España y la proyección de El chico, de Charles Chaplin.

El ciclo Básicos del cine alemán incluirá títulos como Cuentos y fábulas, La conferencia de los animales, Coming Out y Más allá del silencio, mientras que el ciclo LGTBQ+ presentará Amar bajo las espinas y La hija pequeña, dos propuestas centradas en la identidad y las relaciones humanas.

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La programación se completa con la muestra A/R/TOGRÁFICA, dedicada a la experimentación audiovisual, y nuevas sesiones de cortometrajes a lo largo del mes. Con esta propuesta, la Filmoteca de Andalucía en Córdoba reafirma su papel como espacio de referencia para el cine internacional y el pensamiento audiovisual contemporáneo.