La Fundación Botí lanza ayudas para que ayuntamientos y artistas lleven el arte contemporáneo a los pueblos de Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, pone en marcha una convocatoria de ayudas dirigidas a ayuntamientos y ELAs de la provincia que, "junto a artistas plásticos o visuales, divulguen las manifestaciones creativas actuales, acercando la cultura contemporánea al mundo rural".

De este modo lo ha explicado el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha afirmado que "dotadas con 140.000 euros, estas subvenciones persiguen que, a lo largo del tiempo, se vayan consolidando estos proyectos, contribuyendo así a fortalecer el fenómeno de la gestión de cultura contemporánea en nuestros pueblos".

Según Duque, "se incluyen dos líneas de apoyo, la primera de ellas enfocada a proyectos con independencia de su dimensión y proyección, a la que se destinan un total de 80.000 euros, y una segunda línea, más específica, para proyectos prioritarios y relevantes en la programación cultural del municipio y que contribuyen a su proyección exterior, dotada con 60.000 euros".

Plazos y bases de la convocatoria

Las solicitudes, ha continuado, "podrán presentarse, hasta el próximo 26 de junio, a través del Registro Electrónico de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y con un formulario creado al efecto en https://sede.eprinsa.es/fundacionboti".

El también presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí ha recordado que "la convocatoria de estas ayudas en 2025 fue la de mayor concurrencia desde su puesta en marcha, con 37 solicitudes en la primera línea y 8 en la segunda".

Las bases íntegras de la convocatoria podrán consultarse en https://bop.dipucordoba.es/visor-pdf/25-05-2026/BOP-A-2026-1706.pdf.