Los cordobeses Juana Martín y Segundo Castro reciben la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en Toledo

El talento de Córdoba volvió a ocupar este miércoles un lugar destacado en el mapa cultural de España. La diseñadora Juana Martín y el artista Segundo Castro Olmo recibieron en el Teatro de Rojas de Toledo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, un reconocimiento que recogieron oficialmente en una ceremonia presidida por los Reyes, junto una nómina de premiados de los que también formaban parte figuras como José Mercé, Los Planetas o Elvira Lindo.

El acto contó con la presencia del Rey Felipe VI y la Reina Letizia, así como del ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el alcalde de Toledo, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Felipe VI destacó que los premiados son “la prueba de que la cultura permanece viva en su capacidad de renovarse y de encontrar nuevas formas de expresión”. El monarca subrayó además que estas medallas reconocen no solo la aportación de los galardonados a las artes, sino también “al espacio común de nuestra convivencia”.

Felipe VI tuvo además un recuerdo emocionado para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, después de que la primera convocatoria del acto tuviera que ser aplazada por este suceso.

Dos cordobeses en la cultura nacional

La presencia de Juana Martín y Segundo Castro Olmo entre los premiados supone un nuevo respaldo al peso de la creación cordobesa en el panorama cultural español.

Juana Martín, una de las grandes referencias de la moda española, ha llevado el nombre de Córdoba a pasarelas nacionales e internacionales con una propuesta marcada por la identidad andaluza, la artesanía y la innovación. Su reconocimiento refuerza el papel de la moda como una disciplina artística capaz de proyectar cultura, territorio y memoria.

El artista de Posoblanco Segundo Castro recoge la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas artes 2024, en la ceremonia celebrada este miércoles en Toledo. / HOY AL DÍA

Por su parte, el artista de Pozoblanco Segundo Castro Olmo, miembro fundador de la Escuela Experimental, representa una trayectoria vinculada a la creación artística, la investigación y la búsqueda de nuevos lenguajes. Su medalla sitúa también en primer plano una parte esencial de la cultura cordobesa: la que nace del compromiso, la experimentación y el trabajo sostenido en el tiempo.

La cultura como servicio público

En la ceremonia, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió el papel de los artistas como una fuerza necesaria frente a la resignación y la mediocridad. “Os necesitamos a nuestro lado”, afirmó dirigiéndose a los galardonados, en un discurso en el que vinculó el arte con valores como la libertad, la paz, la justicia y la igualdad.