PREMIOS DE LA ACADEMIA DE LA MÚSICA
Rosalía juega en otra liga: arrasa y se corona como la artista del año en los Goya de la música
La artífice de 'Lux' se hace con ocho galardones de la Academia de la Música de España en una gala que celebra el legado eterno de Joan Manuel Serrat: Guitarricadelafuente, Leiva y Sílvia Pérez Cruz destacan
Rosalía. Rosalía. Rosalía. Ocho veces ha sonado su nombre en los III Premios de la Academia de la Música de España. Ha triunfado, coronándose como la artista del año. Lux le ha abierto las puertas de un Olimpo del que será difícil sacarla. Hay tantos estilos y tantas pulsiones en él que, pese a la complejidad de digerirlo en 49 minutos, ojo, no para de sumar adeptos. La catedral sonora que ha levantado es única en todo el mundo. De ahí que, este martes, frente a otros todoterrenos de la industria patria, como Amaia, Alejandro Sanz, Aitana, Zahara y Manuel Carrasco, haya arrasado. Es cierto que no ha acudido a la gala que Leonor Watling ha conducido sin chispa en Ifema, pero su eco ha resonado con fuerza. Ha sido la noche de Rosalía. No hay duda.
Su autenticidad se ha saldado con 200 nominaciones y 80 trofeos, entre ellos el Grammy, el Billboard y el MTV. No obstante, no hay mayor premio que contar con una masa que responde al unísono ante cualquier movimiento. Ahí están las cifras: el día que lanzó Lux, marcó un hito con 42 millones de reproducciones en Spotify. Un álbum en el que, además, no es baladí, refuerza su búsqueda constante de universalidad. Está en el pico de su carrera. Y se nota. Acaban de reconocerla por sus dotes como compositora y productora. La perla ha sido elegida Mejor canción pop. Y Lux le ha arrebatado a Daisy, el portentoso debut de Rusowsky, ejem, el Álbum del año. Tampoco se le han escapado los títulos a Mejor Videoclip Musical, Canción del año y Mejor Álbum Pop. Ocho de ocho. Pleno.
"Vivimos tiempos nuevos, de contraste, llenos de retos. La música despierta más interés que nunca. Las cifras de escuchas son altísimas, pero las nuevas tecnologías avanzan a una velocidad delirante. La creación humana no debería ser sustituida nunca por un algoritmo. Será necesario delimitar bien los márgenes de estas herramientas", ha señalado Sole Giménez, presidenta de la Academia, durante una ceremonia frenética, pero con el puntito justo de acidez. Los Goya de la música, pese a su juventud, a diferencia de otros galardones, han encontrado rápidamente un idioma propio: quizá, la falta de gremio en este sector les haya hecho más rebeldes de la cuenta. Y, oye, en pantalla, engancharon al primer discurso. El de Luz Casal, cuyo Me voy a permitir ha sido distinguido como Mejor álbum pop tradicional, ha dejado huella: "Si ser tradicional es hacer temas pop y cantar boleros, entonces soy parte de este perfil. Estar en el corazón de la gente es un triunfo".
Guitarricadelafuente ha sido otro de los favoritos de la velada. Suyos son el Mejor álbum de música alternativa y la Mejor canción alternativa. Era uno de los predilectos gracias a un Spanish Leather que, junto a Dolce Vita (Amaral), El cuerpo después de todo (Valeria Castro) y Amoríos (La Tania), ha marcado el 2025. Todo lo que Alvaro Lafuente paladea atraviesa la cabeza de inmediato: colorista, impactante, sugerente. Su último elepé le ha reivindicado como uno de los nombres del momento: le canta al amor, el calor y la lujuria desde un lugar desconocido hasta ahora. Ya no es el jovenzuelo que salió de La cantera en 2022, ha volado. Y, claro, a ciertas alturas, es más fácil dejarse llevar.
Pletórico Serrat
El Premio de Honor ha recaído en Joan Manuel Serrat. Pocos artistas han conseguido tender tantos puentes como el Noi del Poble-sec, capaz de convertir la canción de autor en memoria sentimental colectiva. De Mediterráneo a Cantares, ha escrito una obra que resiste el paso del tiempo. "La música forma parte de nuestros ritos y sueños. Alguien se preguntará si la Academia ha acertado al concederme este premio. Yo creo que sí. No me lo van a volver a dar, así que más valía pasar pronto este trago. ¿Dónde estaremos en un año? Con este mundo demente, loco, cretino y desalmado que se está instaurando a nuestro alrededor, no lo sabemos […]. Espero no olvidarme nunca de ustedes", ha recitado. Su premio no ha sonado a despedida, sino a gratitud: la de varias generaciones que aprendieron a mirar el mundo a través de sus letras.
Leiva le ha dedicado la Mejor canción pop/rock a Robe, con quien alumbró Caída libre antes de su fallecimiento el pasado 10 de diciembre. Un agradecimiento que también ha extendido a Boa Mistura, el grupo urbano que se han encargado del diseño de Gigante, su último proyecto. "Hoy han ingresado a mi padre en el hospital por un asunto que no reviste gravedad, así que quiero dedícarselo a él. Pero, si pudiera elegir, preferiría no estar nominado y tenerle sano", ha señalado el artista. A lo que Fito Cabrales, condecorado con el Mejor álbum de rock, ha añadido: "Hacer canciones es un privilegio. Por lo que uno tiene la obligación de que, al menos, sirvan para algo".
Con el pulso disparado, Watling ha ido hilvanando las 43 categorías que conformaban esta tercera edición. Uno de los momentos más vibrantes lo ha encabezado Sanguijuelas del Guadiana tras recibir la distinción a la Mejor artista nuevo: "Somos tres amigos del pueblo que hace años soñaron con la música. Poco a poco, este sueño se está haciendo realidad". Igual de emocionante ha sido el galardón a Rozalén por Efímera, que pausó su carrera recientemente tras 15 años ininterrumpidos sobre los escenarios. Y ahí, entre aplausos y ausencias, la noche terminó de explicarse sola. La Academia no sólo repartió premios: levantó un mapa bastante preciso de lo que hoy suena, duele y manda. Hubo riesgo y emoción, pero el relato encontró pronto a su protagonista inevitable. Rosalía no estuvo, pero tampoco hizo falta. A veces, para ocuparlo todo, basta con que tu nombre vuelva a sonar.
Palmáres
1. Artista del año
- Aitana
- Amaia
- Guitarricadelafuente
- Rosalía
- Rusoswky
2. Álbum del año
- 'Si abro los ojos no es real', de Amaia
- 'Dolce vita', de Amaral
- 'Gigante', de Leiva
- 'Lux', de Rosalía
- 'Daisy', de Rusowsky
3. Canción del año
- 'M.A.P.S.', de Amaia
- 'Full Time Papi', de Guitarricadelafuente
- 'Caída libre', de Leiva y Robe
- 'La perla', de Rosalía
- 'malibU', de Rusowsky
4. Compositor/a del año
- Eva Amaral y Juan Aguirre por 'Dolce vita'
- Leiva por 'El polvo de los días raros'
- Guitarricadelafuente por 'Full Time Papi'
- Rosalía por 'La perla'
- Rusowsky por 'malibU'
5. Mejor nuevo artista
- Barry B
- La Paloma
- Rata
- Sanguijuelas del Guadiana
- Ultraligera
6. Mejor ingeniería de grabación
- Mr. Monkey por 'Soulost', de Alice Wonder
- Drummie, Ralphie Choo, Amaia, Daniel2000 y Alizzz por 'Si abro los ojos no es real', de Amaia
- Pau Riutort por 'N2stal5ia', de Natalia Lacunza
- Manuel Colmenero por 'Los días que vendrán', de Shinova
- Carles Campi por 'El cuerpo después de todo', de Valeria Castro
7. Productor/a del año
- Juanma Montoya por 'Singa', de Juanma Montoya
- Álvaro Arellano, Antonio Puga y La Plazuela por 'Lugar nº0', de La Plazuela
- Rosalía por 'Lux', de Rosalía
- Carles Campi por 'El cuerpo después de todo', de Valeria Castro
- Zahara por 'Lento ternura', de Zahara
8. Mejor álbum pop
- 'Si abro los ojos no es real', de Amaia
- 'Cuarto azul', de Aitana
- 'La boca del lobo', de Carlos Ares
- 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente
- 'Lux', de Rosalía
9. Mejor álbum pop tradicional
- '¿Y ahora qué+?', de Alejandro Sanz
- 'El tiempo no es oro', de Antonio Orozco
- 'El recreo', de Colectivo Panamera
- 'Me voy a permitir', de Luz Casal
- 'Pueblo salvaje II', de Manuel Carrasco
10. Mejor canción pop
- 'Superestrella', de Aitana
- 'M.A.P.S', de Amaia
- 'Full Time Papi', de Guitarricadelafuente
- 'La perla', de Rosalía
- '¿Era esto la vida?', de Zahara
11. Mejor fusión/interpretación urbana
- 'Te quedaste fuera', de Bewis de la Rosa & Catuxa Salom
- 'Tú et moi', de Judeline & Mc Morena
- 'Mala de verdad', de La Plazuela
- 'Kaelis', de Lia Kali
- 'La reina', de Lola índigo
12. Mejor álbum de música urbana
- 'El interiorista', de Bejo
- 'La madrugá', de Delaossa
- 'Escrito en la M-30', de Grecas
- 'Kaelis', de Lia Kali
- 'AfroLOVA 25', de Rels B
13. Mejor canción de rap/hip hop
- 'Invirtiendo en la pérdida', de Bejo & Kase.O
- 'Nueva Season', de Delaossa
- 'Que culpa tiene el lunes de no ser un sábado', de Grecas
- 'En la cuerda floja', de Lia Kali & Toni Anzis
- 'Budokai', de Natos & Waor - Hoke
14. Mejor canción urbana
- 'Amor bendito', de El Ougyy & Morad
- 'La sacapuntas', de Kabasaki & Zeno El Faraón, Kristina y Lorna
- 'Chulx', de Lia Kali & Eladio Carrión
- 'Tuchat', de Quevedo
- 'Lokenecesitas', de Saiko y Omar Kourtz
15. Mejor álbum de música electrónica
- 'Déjate caer', de Delaporte
- 'Valuria', de Galician Army
- 'Never Ending', de Imbermind
- 'Mayo Season' de Mayo
- 'EDDRB Dance Remixes', de Teo Lucadamo
16. Mejor canción de música electrónica
- 'PAEBQ', de Baiuca & Ale Acosta
- 'El sur', de Çantamarta & Tony Grox
- 'Hacerte volar', de Lori Meyers & Innmir
- 'Taste My Flavour', de Miane
- 'Ojalá', de Violeta
17. Mejor álbum de rock
- 'ECDISIS', de Ciclonautas
- 'El monte de los aullidos', de Fito & Fitipaldis
- 'Joven y arrogante', de Ilegales
- 'El dios de América', de King Sapo
- 'Malicia', de Mago de Oz
18. Mejor canción de rock
- 'Huellas', de Ciclonautas
- 'Es ansiedad', de Ilegales
- 'Polución', de King Sapo
- 'Siempre hacia delante', de Obus
- 'Rebelión', de Reincidentes
19. Mejor álbum pop/rock
- 'Dolce vita', de Amaral
- 'Me voy a permitir', de Luz Casal
- '50town', de Rubén Pozo
- 'Everest', de Sidercars
- 'Catalan grafitti', de Sidoni
20. Mejor canción de pop/rock
- 'Dolce vita', de Amaral
- 'El amor te da miedo', de Kitai
- 'Caída libre', de Leiva y Robe
- '¿Qué has hecho conmigo', de Luz Casal
- 'La misma canción', de Sidecars
21. Mejor álbum de música alternativa
- 'Canciones contra el fin del mundo', de Alamedadosulna
- 'Solitud', de Carlos Escobedo
- 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente
- 'San felices', de La Maravillosa Orquesta del Alcohol
- 'Eternamente en vivo', de Lagartija Nick
22. Mejor canción alternativa
- 'Mi diario', de Ginebras
- 'Babieca', de Guitarricadelafuente
- 'Mandamientos para la buena vida', de Karmento & Le Parody
- 'Los tiempos que vivimos', de La Maravillosa Orquesta del Alcohol
- 'malibU', de Rusowsky
23. Mejor álbum de flamenco
- 'El primer llanto', de Alejandro Hurtado
- 'Directo en el Círculo Flamenco de Madrid', de Luis El Zambo
- 'Manifiesto', de María Terremoto
- 'Nerja', de Rafael Riqueni
- 'Guerra a todo eso', de Frente Abierto
- 'El fuego que llevo dentro', de Lela Soto
24. Mejor tema de flamenco
- 'Miraíta', de María Terremoto
- 'Domalabara', de Rafael Riqueni
- 'Cuarta Trabajadera', de David de Arahal
- 'Inaccesible', de Lela Soto
- 'Mis Raíces', de José del Tomate
- 'Celos', de Las Migas
25. Mejor álbum de cantautor/a
- 'Judit Neddermann & Pau Figueres', de Judith Neddermann & Pau Figueres
- 'Parceiros', de Pedro Guerra
- 'El cuerpo después de todo', de Valeria Castro
- 'No es para menos', de Rafael Berrio
- 'Sílvia & Salvador', de Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz
26. Mejor canción de cantautor/a
- 'La calma', de El Kanka
- 'Los olvidados', de Pedro Pastor y Rozalén
- 'Efímera', de Rozalén
- 'Tiene que ser más fácil', de Valeria Castro
- 'Sombras chinas', de Xoel López
27. Mejor álbum instrumental
- 'Iberia', de Alba Ventura
- 'Suite flamenca', de Diego amador
- 'Cocktail riff', de Antonio Gómez
- 'The Abraxas Sessions', de David Pastor
- 'Beyond', de Katrina Penman y Claudia Vior
28. Mejor álbum folclórico
- 'La constancia', de El Nido
- 'Outras trece cancións bonitas', de Germán Díaz & Benjamín Otero
- 'Cenicientes', de Marisa Valle Roso
- 'Robina', de La María
- 'Amoríos', de La Tania
29. Mejor álbum de jazz
- 'Jazz caló', de Antonio Serrano & Kaele Jiménez
- 'Sarao', de Chico Pérez
- 'Mutatis Mutandis', de Eme Eme Project
- 'Luces y sombras', de Iván Melón Lewis
- 'Leo & Leo', de Leonor Watling & Leo Sidran
30. Mejor álbum BSO, series, publicidad...
- 'Furia', de Aitor Etxebarria
- 'La otra orilla', de Alicia Morote
- 'Vírgenes', de Pilar Onares
- 'Silencio', de Joan Vilà
- 'Sin cobertura', de Vanessa Garde Luque
31. Mejor canción/tema de BSO, series, publicidad...
- 'Flores para Antonio', de Alba Flores
- 'Caminar de tiempo', de Blanca Paloma y Luis Ivars
- 'Tomos somos Gaza', de Carlos M. Jara
- 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva
- 'El amor de mi vida', de Pilar Onares
32. Mejor grabación de música infantil
- 'Cuentos para no dormir', de Arigato
- 'Live, 10 años irrepetibles', de Billy Boom Band
- 'Una canción de papa', de Dr. Sapo
- 'Me resbala', de Pez al revés
- 'Las aventuras de Abel', de B-Linda
33. Mejor álbum de música clásica
- 'Iberia', de Alba Ventura
- 'Mort au printemps', de Anton & MAite Piano Duo
- 'Romeo y Julieta', de Cristina Rodero y Juan Barahona
- '24 caprices', de María Dueñas
- 'José Luis Turina', de Trío Arbós
34. Mejor obra/composición de clásica contemporánea
- 'Trio Celebration', de Albert Guinovart
- 'Poeta en Nueva York', de Alberto Carretero
- 'Foedus', de Pasión Vega
- 'Hymns To The Hope', de Sira Hernández
35. Mejor arreglo
- 'Zahora', de Alana Sinkey
- 'Rhapsody In Blue', de Antonio Gómez
- 'Suite flamenca', de Diego Amador
- 'Qué triste, qué desastre', de Çantamarta
- 'Mi niño dice ole', de María Toledo
36. Mejor diseño de álbum
- 'Gigante', de Leiva
- 'Todas las cosas buenas', de Julia Martín-Maestro
- 'El cuerpo después de todo', de Valeria Castro
- 'PO2054AZ', de Sen Senra
- 'Lento ternura', de Zahara
37. Mejor videoclip musical
- 'Aralar', de Amaia
- 'Xorieri', de Izaro & Baiuca
- 'Full Time Papi', de Guitarricadelafuente
- 'Berghain', de Rosalía
- 'Mi nena', de Walls
38. Mejor vídeo musical de versión larga
- 'Flores para Antonio'
- 'Gilipojazz. Live at the Montreux Jazz Festival 2025'
- 'Grecas. Escrito en la M-30'
- 'Hasta que me quede sin voz'
- 'Tete, tocar lo invisible'
39. Mejor gira
- 'Si abro los ojos no es real', de Amaia
- 'Dolce Vita Tour', de Amaral
- 'Sangre sucia', de Ángeles Toledano
- '25 P*t*s años', de Dani Martín
- 'Tour Gigante', de Leiva
40. Mejor evento del año
- Azkena Rock
- Inverfest 2025
- She Sounds
- Ultraligera
- Vive Latino
41. Mejor canción en catalá / valencià / mallorquí
- 'Ai, Mareta', de Abril ft. Figaflawas & Pep Gimeno Botifarra
- 'A la freska', de Figa Flawas
- 'Celina', de Idoipe y Maria Rodés
- 'L'amor de la meva vida', de Julieta
- 'Ben poca cosa tens', de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz
42. Mejor canción en euskera
- 'Xorieri', de Baiuca & Izaro
- 'Eutsi Eskutik', de ETS
- 'Bi Begi Bi Lore', de Janus Lester
- 'Tesla Bat Sutan', de Merina Gris y Gorka Urbizu
- 'Begietan', de Sara Azurza y Olaia Inziarte
43. Mejor canción en galego / asturianu
- 'Ghatiña mansa', de Caamaño & Ameixeiras y Tanxugueiras
- 'Hibernarse', de Fillas de Cassandra
- 'Non cho podo dar', de Saberla ft. María Escarmiento
- 'Padiante', de Sen Senra
- 'As que nunca cantaron', de Tanxugueiras
44. Premio especial a la mejor sala de concierto
- Café Central de Madrid
45. Premio de Honor
- Joan Manuel Serrat
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