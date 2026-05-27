Esta es la propuesta de Cosmopoética de Verbo Servicios Culturales SL, la empresa adjudicataria de 2026

La adjudicación de Cosmopoética 2026 a la empresa Verbo Servicios Culturales, S.L. sigue adelante, según refleja este miércoles la Plataforma de Contratación del Estado, que confirma el trámite oficialmente, a la espera de que se formalice el contrato a partir del 18 de junio. A la espera de la resolución de las alegaciones presentadas por la empresa Espacio Tierra Creativa, que acusa a Verbo de falsedad documental, la plataforma confirma la concesión del festival para este año por un importe de 264.960 euros. Según el programa presentado por la empresa y salvo que el recurso presentado por Espacio Tierra Creativa prospere, este año, el festival tendrá el lema Inventar la alegría y pretende reivindicar la literatura como forma de felicidad en tiempos convulsos y complejos. El Festival Internacional de Poesía Cosmopoética 2026 en Córdoba está previsto para celebrarse del 25 de septiembre al 3 de octubre.

El proyecto presentado señala que la idea fuerza "está extraída de un verso de Jorge Luis Borges del Soneto al vino". Este autor argentino, del que este 2026 se celebra el 40 aniversario de su muerte será el eje transversal de la propuesta programática, en la que se resalta el especial vínculo del autor con Córdoba y Andalucía. De esta forma, la programación tiene numerosas referencias a Borges, así como ciclos de conferencias sobre temáticas claves en su obra, intervenciones de escritores con resonancias borgianas y disciplinas como el cine o talleres sobre su obra. El programa formativo prevé contar con Claudia Capel, directora de la revista que fundó Borges; actividades para personas ciegas y recitales de textos de Borges.

Premios Cervantes, Princesa de Asturias y Nacional de Literatura

La propuesta de Verbo Servicios Culturales SL ha ganado la adjudicación teniendo en cuenta la puntuación que se le otorga por la inclusión de cuatro autores galardonados con los premios Cervantes, Princesa de Asturias y uno con el Nacional de Literatura. En concreto, Ana Blandiana, Sergio Ramírez, Juan Bonilla, Siri Hustvedt y Leonardo Padura.

Entre las propuestas previstas del programa formativo, se incluye un taller de letras flamencas de Carmen Camacho, un taller de poesía y pintura de Miguel Gómez Losada, un taller de escritura creativa de Claudia Capel. En este sentido, la mesa de contratación ha valorado la diversidad de contenidos y los perfiles de los docentes.

En el ámbito del programa participativo, las ideas propuestas son un Hogar poético con poesía para personas sin hogar; un pasacalles poético para dirigir la poesía a la vecindad, acompañado por una charanga y recital de poesías en distintos lugares del barrio y un encuentro con autoras ciegas y lectura de poemas de Borges, en colaboración con distintos colectivos sociales de Córdoba.

En la parte de dinamización, la edición deberá incluir una visita borgiana la Mezquita, titulada Elogio de la sombra; una lectura de versos de poetas cordobeses en parques titulada El jardín de los senderos que se bifurcan y Niebla luminosa, una instalación artístico poética. La empresa ha planteado además incorporar una entrega de los Premios Cosmopoética a la trayectoria poética y la difusión de la poesía, con el objetivo de potenciar la imagen del festival.