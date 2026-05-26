Puente Genil acoge el espectáculo 'The Divas Xperience', un tributo a figuras como Jennifer López, Rihanna, Lady Gaga o Beyoncé

El auditorio municipal Hermanos Cuenca del Parque de Los Pinos de Puente Genil acogerá el próximo sábado 6 de junio, a partir de las 22.00 horas, el espectáculo The Divas Xperience, un evento que abre la temporada de verano en este recinto y que repasa la trayectoria de cantantes como Jennifer López, Rihanna, Lady Gaga, Gloria Gaynor y Beyoncé, entre otras.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, María Delgado, ha asegurado que "los espectadores no sólo podrán revivir canciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música, sino que también disfrutarán de una representación muy espectacular, con voces en directo, coreografías y una escenografía exclusiva que nos acerca a la grandeza de divas que imponen respeto y se convierten en inspiración para otros".

La entrada al espectáculo The Divas Xperience será gratuita al tratarse de un evento que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Córdoba con fondos del Plan Invierte 2025. El elenco está formado por cantantes de la talla de Natali Mcpears y Josephine Sweett, acompañados por un destacado cuerpo de baile compuesto por Anna Muñoz, Berta López, Rocío Luna, Ana Méndez, Paula Ferreres, Iris Alarcón, Marta De Miguel y Alicia Hernández.

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En la misma línea, Héctor Collín, de la productora del evento, ha explicado que se trata de un espectáculo concebido y pensado para disfrutar en familia, siendo un tributo colectivo a grandes divas de la historia de la música. Además, será la primera vez que este evento llegue a Andalucía tras su paso por grandes ciudades de españolas como Valencia, Palma de Mallorca o Valladolid.