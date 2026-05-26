Montilla incorporará dos sitiales neogóticos del Real Alcázar de Segovia al museo del Gran Capitán

El Ayuntamiento de Montilla y el Patronato del Real Alcázar de Segovia han formalizado un contrato de depósito temporal para la cesión de una pareja de sitiales neogóticos que pasarán a exhibirse en la sala museográfica dedicada a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, ubicada en el Castillo-Alhorí de Montilla.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, el acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y el presidente del Patronato del Real Alcázar de Segovia, Manuel César Arienza Fernández, permitiendo así incorporar a la exposición permanente dos piezas históricas procedentes de una de las instituciones patrimoniales más relevantes del país.

La cesión temporal tendrá una duración inicial de dos años, desde mayo de 2026 hasta mayo de 2028, y permitirá reforzar el atractivo cultural y turístico del espacio museográfico montillano dedicado a la figura universal del Gran Capitán.

Las piezas cedidas son una pareja de sitiales neogóticos elaborados en madera de nogal y pertenecientes a los fondos patrimoniales del Patronato del Real Alcázar de Segovia. Según recoge el anexo técnico del contrato, destacan por su cuidada ornamentación, con tracerías, arquillos mudéjares y pináculos decorativos, elementos que ponen de relieve el valor artístico e histórico del conjunto.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que “este acuerdo supone un nuevo paso en la consolidación del Castillo-Alhorí como un espacio cultural de referencia en torno a la figura del Gran Capitán y en la apuesta de Montilla por seguir fortaleciendo el sector turístico vinculado a nuestra cultura y patrimonio”.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas,durante la visita al Alcázar de Segovia. / CÓRDOBA

Asimismo, el regidor montillano ha señalado que “el trabajo que se está realizando desde la colaboración público-privada está dando sus frutos, consolidando un sector económico que genera oportunidades y empleo en torno al turismo cultural”.

Llamas también ha agradecido al Patronato del Real Alcázar de Segovia “la confianza depositada en Montilla para custodiar y exhibir estas piezas, que enriquecerán la experiencia cultural de quienes visiten nuestra ciudad”.

Seguridad y transporte especializado

La cesión contempla estrictas medidas de conservación, seguridad y transporte especializado, conforme a la normativa vigente en materia de patrimonio histórico y museístico, garantizando en todo momento la adecuada protección de las obras durante su traslado y exposición en Montilla.

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Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Montilla continúa ampliando y fortaleciendo los contenidos de la sala museográfica dedicada al Gran Capitán, uno de los principales recursos patrimoniales y turísticos de la ciudad, ubicada en el Castillo-Alhorí, enclave histórico ligado al linaje de Gonzalo Fernández de Córdoba.