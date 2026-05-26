El espectáculo Más Jerez del músico y compositor Luis de Perikín se suma al festival de Cabra Donde brillan las estrellas 2026

El espectáculo flamenco Más Jerez, encabezado por el músico y compositor jerezano Luis de Perikín, se incorpora a la programación del festival Donde brillan las estrellas de Cabra y llegará al Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz de Cabra el próximo 18 de julio de la mano del Grupo El Encuentro, como ha dado a conocer la delegada de Auditorio, Mª Sierra Sabariego y el gerente de Taberna El Encuentro y Cafetería Dos Tazas, Juan Chacón, promotor de esta propuesta flamenca que amplía la oferta cultural prevista para el verano en dicho espacio escénico.

Sabariego destacó que el consistorio continúa reforzando "la cartera de artistas" que formarán parte de "un verano espectacular"” en el auditorio municipal, subrayando además la apuesta del equipo de Gobierno por abrir este espacio a iniciativas impulsadas por jóvenes empresarios, asociaciones y colectivos locales.

La edil agradeció a Chacón que haya elegido Cabra para acoger un espectáculo que calificó de “máximo nivel” y que, según señaló, contribuirá a enriquecer “la variedad musical y cultural” de la programación estival.

Por su parte, Juan Chacón indicó que Más Jerez será “la cita más puntera” organizada hasta ahora por Grupo El Encuentro, dentro de su línea de trabajo orientada a promocionar las tradiciones andaluzas a través de diferentes eventos culturales. El empresario explicó que, tras analizar distintas propuestas, optaron por contar con Luis de Perikín por considerar que encajaba con la programación diseñada este verano para el Auditorio.

Nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera en 1983, Luis de Perikín mantiene una consolidada trayectoria en el ámbito del flamenco y la producción musical. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Marina Heredia, Manuel Cortés o Sima, además de dirigir espectáculos de gran repercusión como ‘Así canta Jerez en Navidad’, que actualmente gira por distintos puntos de la península.

El espectáculo llegará a Cabra acompañado por un elenco de artistas vinculados a la escena flamenca jerezana, entre ellos Manuel de Cantarote, Gema Carpio, Junquerita, Joselete de Mushogitano, Madriles, Dolores de Perikín, Manuel Heredia, Manuela Carrasco, Manuel Fernández y Juan Diego Valencia.

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Las entradas podrán adquirirse a partir del próximo 29 de mayo a través de la plataforma Don Ticket, con un precio de 20 euros en venta anticipada y de 25 euros en taquilla.