David Uclés: "Crear mundos oníricos donde el lector pueda refugiarse es el espíritu que me movió a escribir"

-La ciudad de las luces muertas llega después del impacto de La península de las casas vacías y además con el respaldo del Premio Nadal. ¿Se ha sentido más desprejuiciado al escribir esta novela?

-Esta novela la escribí al mismo tiempo que La península de las casas vacías. Por lo tanto, no.

-En varias entrevistas ha defendido la imaginación como una forma de resistencia frente a la realidad. ¿Tan fea está últimamente?

-Bueno, no hay sociedad perfecta. Siempre hay cosas por las que luchar y hay temas que volver a poner encima de la mesa. Y, sobre todo, más que provocar nuevas luchas, lo que hay que hacer es fortalecer aquello que hemos conseguido: nuestros derechos, nuestras libertades. Y para ello el arte tiene una función muy efectiva y fundamental.

-¿Hasta qué punto puede llegar a funcionar la ficción como refugio?

-Completamente. A mí me ha servido muchísimo. Cuando yo experimenté de pequeño que la lectura me evadía de mi día a día, de los días más grises por el bullying, por ejemplo, empecé a considerar la idea de intentar también crear yo mundos para que otros se evadieran. Me parece que, de todas las artes, es la que más evade.

David Uclés estará este martes 26 de mayo en Córdoba para presentar su última novela. / Xavier Torres-Bacchetta

-En sus libros hay una preocupación constante por la memoria. ¿Escribe también para conservar cosas que teme perder?

-Si no hubiera público yo no escribiría. No escribo para hacer terapia personal o de una manera terapéutica ni para dejar de manifiesto cosas de mi vida personal. Escribo historias ajenas a mi única presencia. No quiero conservar cosas, quiero que el lector conserve cosas que ya conoce.

-Su figura rompe bastante con la imagen tradicional del escritor español. ¿Le incomoda que a veces se hable de su estética o casi tanto como de sus libros?

-Eso es un juicio personal que hacéis vosotros. Ese "casi tanto como" yo no lo veo así. De mi estética únicamente habla un pequeño grupo de periodistas y en los medios. En el resto solamente se habla de literatura.

-Córdoba es una ciudad muy vinculada a la memoria, a las capas históricas y también a cierta idea de misterio. ¿Qué relación tiene con ella y qué sensaciones le despierta presentar aquí esta novela?

-Yo estudié en Córdoba la carrera. Estuve tres años allí. Así que es una de mis grandes "patrias chicas". Es decir, yo creo que, junto a Santiago de Compostela y Madrid, es la siguiente ciudad en la que he pasado más tiempo, aparte de aquella donde nací, o sea, en la que me crie. Siempre es muy bonito para mí volver a Córdoba, es muy especial. Para mí es volver a casa. Antes que ver la ciudad de una manera u otra, la veo como mi hogar. Y es muy lindo, siempre encuentro que el público me abraza mucho. Y bueno, siempre, siempre querré presentar todas mis novelas allí. Cuando hice la ruta de La península de las casas vacías, que solamente me dejaron al principio (porque no me conocía nadie) cinco presentaciones, uno de esos cinco lugares fue Córdoba. Por ello también es una de mis patrias chicas.

-Después del reconocimiento reciente y del Premio Nadal, ¿qué siente que debería conservar intacto para seguir escribiendo sin perderse en el camino?

-Continuar con las ganas de evadir al lector, de crear un texto lírico que te despierte, que también pueda sorprender al otro. De crear mundos oníricos en los que el otro pueda refugiarse. Ese es el espíritu que me movió siempre a escribir mis libros y es el que pretendo que continúe, con más premios o con menos. Pero ese tiene que ser mi objetivo principal y el sustento de toda esta empresa literaria.