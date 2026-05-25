El Tren de la Cultura recala en la Fundación Antonio Gala de Córdoba con Juan del Val, José Antonio Marina, Ángela Banzas y otros 'autores Planeta' a bordo

El próximo arranque de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio, ha llevado a Renfe y a la División Editorial del Grupo Planeta a poner en marcha de nuevo el Tren de la Cultura, que este año ha recalado en Córdoba y en la Fundación Antonio Gala. Cada año, el Tren de la Cultura visita una sola ciudad española. En esta ocasión, en el tren han viajado una docena de autores relevantes la División Editorial de Planeta y la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, junto a un grupo de periodistas especializados madrileños, en un formato de intercambio cultural para la creación de relatos compartidos.

Los autores que han visitado la ciudad en esta ocasión son Jesús Carrasco, Juan del Val, José Antonio Marina, Ángela Banzas, Antonio Valenzuela, Juan Gómez Barcena, Manuel Lourenzo, Nerea Llanes, Pedro Simón, Rafael Tarradas y Raquel Díaz Reguera.

Córdoba representa un destino simbólico, ya que fue "la ciudad donde durante siglos convivieron y dialogaron tradiciones, lenguas y saberes que marcaron el devenir de Europa", para una iniciativa que reivindica el poder de la cultura como lugar de encuentro.

En la charla mantenida en la Fundación Gala han participado miembros de la Academia de Córdoba, el Ateneo, el Centro Andaluz de las Letras y la Asociación de Librerías de Córdoba, organizadores de su Feria del Libro. Con esta iniciativa, el Tren de la Cultura y la Fundación Antonio Gala reafirman su intención de "tender puentes, reivindicando además la cultura como una forma sostenible y humanista de conectar ciudades, ideas y personas. Porque si el tren une territorios, Córdoba une culturas".

Los autores opinan

Para Eva Orúe, "el espíritu de las ferias del libro es el mismo que el del Tren de la Cultura, sacar los libros a las calles y disfrutar de ese momento mágico en que l@s lector@s se encuentran con sus autor@s". La escritora Ángela Banzas, ha explicado que para ella, subir a este tren con destino a Córdoba ha supuesto "viajar no solo en el espacio, sino también en el tiempo, a esa época en la que su poder como centro cultural a nivel mundial era indiscutible; por su biblioteca, sus letras, por ser la cuna de un gran pensador estoico como lo fue Séneca... Sin duda solo puedo rozar cuanto significa esta ciudad y aun así sentirme muy agradecida". Jesús Carrasco ha recordado que creció en un pueblo de Toledo en el que "cada noche, a lo lejos, sonaba la bocina del Lusitania Express camino de Lisboa" y desde entonces, el tren es, sin duda, su medio de transporte favorito. Juan Gómez Bárcena asegura que para un escritor, "los trenes una segunda casa durante el tiempo de promoción, ese lugar en el que repasas las notas de la charla que estás a punto de dar o en la que incluso escribes los primeros capítulos de tu próxima novela". Pero si además ese tren se dirige a la Fundación Antonio Gala de Córdoba, "la sensación de hogar es doble, porque fue entre sus muros donde hace casi veinte años comencé a escribir mi primer libro".

Llegada del Tren de la Cultura a Córdoba. / CÓRDOBA

A Nerea Llanes, participar por primera vez en el Tren de la Cultura le ha hecho mucha ilusión, y más teniendo como destino Córdoba, "una ciudad muy especial para mí y a la que siento casi como una segunda casa". Manuel Loureiro ha coincidido en que participar en este viaje ha sido "un privilegio" y ha asegurado que "Córdoba es una ciudad muy especial para mí, porque fue uno de los primeros lugares que visité como escritor, hace muchísimos años" y para él, "volver a Córdoba, con su larga historia literaria, artística y creativa, que hunde sus raíces en siglos de tradición, es una responsabilidad". José Antonio Marina ha explicado que este viaje ha tenido dos elementos importantes, el primero, que se haga en tren. "Es sorprendente lo que la aparición del tren supuso como enorme esperanza de que iba a resolver los problemas nacionales e internacionales al ponernos en contacto a todos". En el plano personal, "durante mi infancia nos hicieron aprender de memoria un poema de Campoamor que se llamaba El tren exprés". Viajar a Córdoba es un plus, ya que "es difícil exagerar la importancia que ha tenido en la cultura europea y, por lo tanto, en la cultura mundial".

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Pedro Simón ha declarado que "leer y viajar son dos formas de desbrozar el mundo, de aprender a escuchar, de subrayar el porvenir" mientras que para Raquel Díaz Reguera, "trenes y libros" podrían encabezar su lista de deseos. "Esta vez el destino es Córdoba, donde nunca se cansa una de volver, con sus patios, sus flores y su historia interminable que nos mira para que nos reconozcamos y no olvidemos quienes somos, de dónde venimos… Córdoba es Sur, luz y memoria a la que regresar una y otra vez".