El IES Grupo Cántico de Córdoba y el CEIP San Francisco Solano de Montoro, premiados por el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Dos centros educativos cordobeses, el IES Grupo Cántico de la capital y el CEIP San Francisco Solano de Montoro, se encuentran entre los siete galardonados por el jurado de los 12º Premios Andaluces 'El Audiovisual en la Escuela'.

El jurado, organizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) en colaboración con la Fundación Cajasol, Isla Mágica y la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), ha premiado a siete centros educativos andaluces que tratan en sus trabajos temas tan variados como la dependencia del teléfono móvil, las apuestas online y los riesgos a los que se exponen los menores en Internet, entre otros.

Imagen de archivo del IES Grupo Cántico. / CÓRDOBA

Fomentar la alfabetización mediática

El objetivo de este certamen es "fomentar la alfabetización mediática y reforzar las competencias en comunicación audiovisual en los centros educativos de la comunidad autónoma, así como estimular la capacidad crítica de los más jóvenes ante los mensajes y la publicidad que consumen, a través de las pantallas, ha detallado el Consejo en una nota de prensa". En esta edición se han recibido vídeos procedentes de distintos centros escolares de todas las provincias andaluzas, lo que suma un total de casi 600 trabajos presentados durante todas las convocatorias de los premios.

El jurado ha estado integrado por representantes del Consejo Audiovisual de Andalucía y de la Fundación Cajasol, presidido por Domi del Postigo, presidente del CAA. Cada premio está dotado con 1.500 euros, que los centros educativos deberán destinar a la adquisición de material o a la realización de actividades relacionadas con la comunicación audiovisual.

Centros premiados

En la categoría de Ciclo Inicial y Medio (6-8 años), el jurado ha premiado el vídeo, '¿Quién anda ahí?', del CEIP Puerta de Martos, de Torredonjimeno (Jaén). Este corto está narrado con "tremenda sencillez", utilizando una analogía del cuento infantil y popular de 'Los tres cabritillos' abriendo la puerta al lobo que dice ser su mamá, se explica en clase a niños de seis y siete años, uno de los riesgos más comunes a los que se enfrentan cuando están conectados a Internet: el que sean contactados por desconocidos que en ocasiones son adultos que se hacen pasar por menores, fenómeno que se conoce bajo el anglicismo de grooming.

Asimismo, el cortometraje premiado en la categoría de Ciclo Medio y Superior (9-11 años) ha sido 'Pasarse de la raya' del CEIP Reyes de España, de la localidad sevillana Lora del Río. Con una numerosa participación del alumnado en pantalla, han utilizado recursos narrativos audiovisuales con acierto para trasladar un mensaje directo: el móvil es una herramienta a nuestro servicio y no nosotros ser como un robot conectado todo el día al móvil. Con tono de comedia a lo Tarantino y ritmo vertiginoso, esta película infantil parece casi juvenil y consigue, entre risas y situaciones hábilmente representadas y rodadas en el cole, poner lo bueno y lo malo de la tecnología conectada a un lado.

En la categoría de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años), el vídeo ganador ha sido 'Juega' del IES Grupo Cántico de Córdoba, donde utilizan datos de la última encuesta Estudes 2025, que señala que uno de cada ocho adolescentes escolarizados en España admite haber participado en juegos de azar y apuestas online. A partir de aquí, diseñan un vídeo cercano y con ritmo al son de la música donde lanzan mensajes directos a través de la letra de la canción 'Juega'.

En esta edición y debido al buen nivel técnico y la calidad de los trabajos presentados, el jurado ha decidido otorgar tres menciones especiales. Mención Especial al vídeo 'Confiar y esperar' del IES Algazul de Roquetas de Mar (Almería), una película distópica que sorprende con su atrevida ironía, simulando una batalla donde derrotar a la dictadura de las pantallas que obliga a estar permanentemente conectados a la red y exige exclusividad digital frente a los libros de texto o de lectura en papel. Ante esto surge la resistencia que cómo en la obra del Conde de Montecristo 'Confiar y esperar' luchan sin perder la fe a través de diversos sabotajes (teniendo muy presentes a los clásicos de la literatura) por una sociedad democrática, plural y crítica que sepa convivir con el buen uso de la tecnología sin necesidad de abolir los medios tradicionales.

La segunda mención especial viaja hasta tierras malagueñas. El vídeo titulado 'El mismo camino' del IES Benalmádena de Arroyo de la Miel (Málaga), narra la historia real de dos alumnos de 3º de ESO que comparten una vocación poco habitual entre sus compañeros. La historia se articula a través de una llamada de teléfono que abre y cierra el relato: la ausencia de respuesta del padre de uno de los protagonistas figura clave en su vida y referente de su vocación, refleja la distancia emocional provocada por su trabajo en el extranjero. Finalmente, esa llamada encuentra respuesta, aportando un cierre necesario y reconfortante. La obra aborda temas como la vocación profesional, la constancia, la construcción de la identidad en la adolescencia y la importancia de la educación, la amistad y los vínculos familiares. Asimismo, pone en valor la figura de Bernardo de Gálvez un andaluz reconocido como héroe nacional en Estados Unidos.

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Por último, recibe también mención especial el video 'Oleada de robos' del CEIP San Francisco Solano de Montoro (Córdoba). Han elaborado un corto donde los alumnos se convierten en periodistas y reporteros por un día. Periodismo infantil para hacer el seguimiento de las pesquisas policiales que tratan de resolver la oleada de robos que se están produciendo en el universo digital. La gravedad de estos delitos se explica por lo robado, la intimidad de los chavales, su tranquilidad, su buen desarrollo y su crecimiento. El Consejo entregará los galardones en una gala especial diseñada para los premiados el próximo 12 de junio a las 11,00 horas y que tendrá lugar en el parque temático Isla Mágica, en Sevilla, donde todos los premiados podrán compartir un día de diversión y disfrute bien merecido.