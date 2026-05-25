Córdoba crea un Premio Internacional de Pintura que estará dotado con 30.000 euros para fomentar la creación artística contemporánea

La teniente de alcalde y delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha informado en la rueda de prensa sobre los acuerdos aprobados en la junta de gobierno local de este lunes la aprobación de la convocatoria de la primera edición del Premio Internacional de Pintura Ciudad de Córdoba, que se sumará a otros premios de pintura que ya existen en la ciudad, y que esta vez estará impulsado por la Delegación de Cultura. Los objetivos de este premio son "fomentar y difundir la creación artística contemporánea, afianzar a Córdoba como referente cultural y apoyar la trayectoria de los artistas participantes". El premio está dotado con 30.000 euros, que se otorgarán a la obra ganadora. Podrán concurrir personas mayores de 18 años que presenten obras originales realizadas con posterioridad al año 2020 y que no hayan sido premiadas en otros concursos.

Cada concursante podrá presentar un máximo de dos obras, que podrán ser independientes o formar parte de una misma serie. Las obras serán de temática y técnica libre. Los materiales empleados podrán ser tanto tradicionales, como óleo, temple, tinta o lápiz, como otros más actuales, entre ellos acrílico, resina sintética, esmaltes o textil. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Isabel Albás, antes de la rueda de prensa sobre los asuntos aprobados en la junta de gobierno local de este lunes. / CÓRDOBA

El jurado valorará la originalidad, la creatividad, la técnica, la calidad pictórica, la composición y estructura, el manejo del color y la luz, el impacto visual y emocional, así como la presentación y conservación de las obras. El jurado estará presidido por el alcalde, José María Bellido, el coordinador general de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón y la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Isabel Albás, además de cuatro personas del sector, entre pintores y expertos, que analizarán las obras recibidas.

Subvención a la Fundación Manuel Álvarez Ortega

Por otro lado, Cultura ha aprobado la concesión de una subvención a la Fundación Manuel Álvarez Ortega por un importe de 8.000 euros para financiar los gastos derivados del funcionamiento y desarrollo del proyecto Inauguración, que incluye otros dos proyectos denominados Espacio Internacional Permanente y Cuadernos, con motivo del duodécimo aniversario de la muerte del poeta Manuel Álvarez Ortega. La fundación tiene entre sus fines la conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos, pictóricos y epistolares de Álvarez Ortega, así como el fomento, estudio y conservación de la obra y el legado del autor. Inauguración es un conjunto de actividades en el que conviven propuestas conmemorativas vinculadas al centenario del nacimiento de Álvarez Ortega, celebrado en 2023, con nuevos proyectos de investigación, difusión y apoyo a la lectura dirigidos tanto a profesores y alumnos de institutos de la provincia de Córdoba como a jóvenes investigadores, profesores y alumnos de la universidad.