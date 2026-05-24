Cultura
La Escuela Municipal de Teatro de Baena y Albendín clausura el curso con seis representaciones en el Liceo
El ciclo arrancará el 30 de mayo con “Locos de atar” y se prolongará hasta el 4 de julio con funciones de todos los grupos de la escuela
La Escuela Municipal de Teatro de Baena y Albendín pondrá el broche final al curso con una programación especial de representaciones que se desarrollará entre el 30 de mayo y el 4 de julio en el teatro Liceo. La concejala de Cultura, Ana Cruz, ha destacado que estas funciones son el resultado del trabajo realizado por los distintos grupos de la que está compuesta a lo largo de este curso, donde nos demostrarán todo lo aprendido.
Programación
El ciclo arrancará el sábado 30 de mayo con la obra Locos de atar, interpretada por el grupo juvenil. Posteriormente, el grupo pedagógico llevará a escena “El principito” el 6 de junio, mientras que el grupo infantil representará Shakespeare in love el 13 de junio.
La programación continuará el 20 de junio con La ópera de los tres centavos, a cargo del grupo de adultos. El 28 de junio será el turno del grupo senior con La cantante calva y el cierre llegará el 4 de julio con Lorca, interpretada por el grupo de integración.
Horarios
Todas las representaciones tendrán lugar en el teatro Liceo a partir de las 20.30 horas. Ana Cruz ha agradecido a todo el alumnado participante durante este curso y al director de la Escuela Municipal de Teatro por su trabajo y ha animado a la ciudadanía a acudir a las distintas funciones.
- Córdoba alumbra la Feria de Mayo de la mano de los que ayudaron a salvar vidas en el accidente de Adamuz
- Drogas, un robo violento y dinero falso: la primera noche de Feria de Córdoba se salda con diez reyertas y cinco detenidos
- Quién torea hoy, sábado 23 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y todos los detalles
- El plano esencial para disfrutar la Feria de Córdoba 2026: las calles, casetas, accesos y dónde aparcar
- Los precios de los ‘cacharritos’ bajo lupa, ¿cuánto cuesta montarse en una atracción en la Feria de Córdoba?
- Quién torea hoy, domingo 24 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, horario y todos los detalles
- Córdoba se abanica, brinda y baila en el primer sábado de Feria
- Evolución de los carteles de la Feria de Córdoba: 130 años anunciando el Mayo Festivo