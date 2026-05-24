La Escuela Municipal de Teatro de Baena y Albendín clausura el curso con seis representaciones en el Liceo

La Escuela Municipal de Teatro de Baena y Albendín pondrá el broche final al curso con una programación especial de representaciones que se desarrollará entre el 30 de mayo y el 4 de julio en el teatro Liceo. La concejala de Cultura, Ana Cruz, ha destacado que estas funciones son el resultado del trabajo realizado por los distintos grupos de la que está compuesta a lo largo de este curso, donde nos demostrarán todo lo aprendido.

Programación

El ciclo arrancará el sábado 30 de mayo con la obra Locos de atar, interpretada por el grupo juvenil. Posteriormente, el grupo pedagógico llevará a escena “El principito” el 6 de junio, mientras que el grupo infantil representará Shakespeare in love el 13 de junio.

La programación continuará el 20 de junio con La ópera de los tres centavos, a cargo del grupo de adultos. El 28 de junio será el turno del grupo senior con La cantante calva y el cierre llegará el 4 de julio con Lorca, interpretada por el grupo de integración.

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Horarios

Todas las representaciones tendrán lugar en el teatro Liceo a partir de las 20.30 horas. Ana Cruz ha agradecido a todo el alumnado participante durante este curso y al director de la Escuela Municipal de Teatro por su trabajo y ha animado a la ciudadanía a acudir a las distintas funciones.