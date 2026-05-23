La Muestra de Cine Social 'La imagen del sur', convocada desde Córdoba, solo admite este año cortos de hasta 30 minutos

La ONG cordobesa CIC Batá mantiene abierta, hasta el próximo 30 de junio, la convocatoria para la presentación de películas a la XXI edición de la Muestra de Cine Social La imagen del sur, que se celebrará en Córdoba durante el próximo mes de noviembre, después de que en la pasada edición la muestra recibió 189 películas, procedentes de los cinco continentes, consolidándose como "un espacio de referencia para el cine social y comprometido".

Bases

Las bases completas de la convocatoria se pueden consultar en la web del proyecto (https://imagenesdelsur.tv/) y la inscripción de los trabajos deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma Click for Festivals, siendo la principal novedad el que en esta edición únicamente se admitirán cortometrajes de hasta 30 minutos de duración, incluidos los créditos.

Presentación de una edición anterior de 'La imagen del sur'. / A. J. GONZÁLEZ

Podrán presentarse obras audiovisuales en cualquier formato (documental, ficción, animación u otros) producidas entre 2024 y 2026, siempre que cuenten con subtítulos en español, independientemente del idioma original.

Las obras deberán tratar temáticas vinculadas al cine social, articuladas en dos secciones. La primera, de cine social temático, abarca ámbitos como "los derechos humanos, la equidad de género, la justicia social, el medio ambiente y la ecología, la diversidad cultural o los movimientos sociales y las luchas políticas".

Secciones

También tienen cabida "la comunicación y la ciudadanía, la soberanía alimentaria y el empoderamiento del campesinado, los derechos e identidad de los pueblos originarios, las nuevas economías e iniciativas de innovación social, el turismo responsable, la salud y los cuidados, la construcción de la paz mundial y sus consecuencias, o la importancia de los territorios rurales desde una perspectiva de sostenibilidad".

La segunda sección pone el foco en la infancia y la juventud, "otorgando especial relevancia a los trabajos dirigidos a este público o realizados por niñas, niños y jóvenes sobre las temáticas anteriores, apostando así por fomentar su participación como creadores".

El plazo de recepción de películas permanecerá abierto hasta el mencionado 30 de junio y la selección de obras, que será resuelta por un comité formado por profesionales del cine y la comunicación, agentes de educación y cooperación, centros educativos y representantes de organizaciones sociales, se dará a conocer en septiembre a través de las páginas web de CIC Batá (www.cicbata.org) y del proyecto (www.imagenesdelsur.tv).

La muestra mantiene su carácter no competitivo y su formato de cine-foro, con el objetivo de "favorecer el diálogo entre el público y las personas creadoras, así como generar reflexión colectiva sobre los distintos retos sociales". En caso de selección, las producciones cederán sus derechos de proyección para las actividades de la muestra en Andalucía, todas ellas de carácter gratuito y con fines sociales y educativos.

El presidente de CIC Batá, Rafael Cantero, ha destacado que 'La imagen del sur' "sigue apostando por ser un espacio donde las historias del mundo se encuentran y dialogan transformando las miradas. Desde el cine social se tejen realidades diversas y nos hacemos conscientes de la interdependencia que existe entre ellas".

También ha subrayado que "las historias que forman parte de la muestra sitúan a las personas en el centro, generando reflexión, diálogo y participación colectiva", en este caso en una edición que cuenta con financiación del Ayuntamiento de Córdoba. Además, colabora la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Filmoteca de Andalucía.

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CIC Batá es una entidad sin ánimo de lucro con más de 30 años de trayectoria en áreas como educación para el desarrollo, cooperación internacional y empleo para colectivos vulnerables, con sede principal en Córdoba y oficinas en Sevilla y Granada.