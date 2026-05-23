El diablo viste de Prada 2

Meryl Streep vuelve a enfundarse el vestido de Miranda veinte años después, cuando los tiempos han cambiado tanto para la prensa, y para el mundo en general. Aunque hay cosas que permanecen tal cual, para desgracia de quienes las sufren: el egoísmo, las luchas por el poder, las traiciones … Y, por ello, la situación actual de la protagonista no es precisamente la más tranquila de su exitosa carrera como directora de una de las más importantes revistas de moda, cuando los medios de comunicación en letra impresa sufren una crisis total, debido a lo que se resienten los ingresos por publicidad, los lectores migran hacia otros formatos y los jefes de recursos humanos acometen recortes en plantillas a base de despidos. Y así arranca esta entretenida secuela, con el personaje encarnado por Anne Hathaway recogiendo un premio a la mejor periodista del año, por sus columnas en el periódico donde ha trabajado los últimos años, a la vez que recibe un mensaje despidiéndola. Sin embargo, alguien se acordará de ella y la invitará a volver a la que fuera su primera experiencia como periodista del mundo del diseño de moda, justo cuando su antigua y tiránica jefa está a punto de ascender -aunque roza la edad de jubilación- y mantiene un conflicto con otra subalterna de aquella época, la actual jefa de Dior que representa Emily Blunt, unida sentimentalmente con un multimillonario que no la priva de capricho alguno. Y así está la cosa, antes de que se las vuelvan a ver durante las casi dos horas de duración de esta adaptación de la novela de Lauren Weisberger, que ha guionizado Aline Brosh McKenna y filmado David Frankel, como ya ocurriera en la primera y original versión cinematográfica. También sigue ahí, acompañando a este trío de ases de la interpretación, el gran Stanley Tucci como fiel escudero de la temible Miranda. Pero hay novedades, mínimas, como la de Kenneth Branagh en el papel de actual pareja de Miranda o Lady Gaga ofreciendo un show en plan Madonna, por nombrar algunos de los más conocidos.