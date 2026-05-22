El Teatro de la Axerquía de Córdoba albergará tres residencias artísticas de creación en otoño

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) acogerá en esta edición tres residencias artísticas con proyectos dirigidos por el contratenor Manuel Ruiz, Margarita Merino y Pepa Ortuño, y Nieves Pedraza. El Teatro de la Axerquía de Córdoba, gracias a la colaboración del IMAE con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, será el espacio que las albergará entre septiembre y octubre con una duración máxima de cuatro semanas continuadas.

En concreto, los proyectos seleccionados son Il Primo Uomo. El cuerpo como partitura, del contratenor Manuel Ruiz, un recital escenificado sobre la figura de los castrati en la ópera barroca; Palos y astillas, de Margarita Merino y Pepa Ortuño, propuesta escénica híbrida que, a partir de una instalación autobiográfica, investiga la memoria y la herencia emocional mediante el diálogo entre cuerpo, voz y materia; y Perro suelto, de Nieves Pedraza, en torno a la dominación humana del mundo natural.

Segunda edición

El IMAE participa por segundo año consecutivo en la convocatoria creada por la Consejería de Cultura. Este programa se desarrolla durante el segundo semestre de 2026 con un total de 18 proyectos residentes distribuidos por las ocho provincias de la comunidad autónoma. Las propuestas de danza, teatro, música y formatos híbridos se producirán en el Estadio en Sevilla, Rey Chico en Granada, La Térmica en Málaga y La Rábida en Huelva.

Todos los proyectos seleccionados recibirán 3.000 euros más IVA, excepto los trabajos de dramaturgia, que tendrán 1.500 euros más IVA y se cubrirá la estancia y manutención. Como contraprestación, las compañías ofrecerán un taller formativo, así como una exhibición pública del trabajo realizado. La selección ha estado a cargo de una comisión de valoración presidida por la directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, Violeta Hernández, y formada por expertos en la materia. Además de los 18 proyectos escogidos, hay nueve suplentes en caso de que alguno de los seleccionados decline su participación en el programa.