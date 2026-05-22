Espacio Tierra Creativa denuncia "falsedad documental" en la adjudicación de Cosmopoética y exige al Ayuntamiento que tome medidas

Espacio Tierra Creativa, una de las empresas que ha concurrido a la licitación del Festival Cosmopoética 2026, ha denunciado a través de su responsable, Estefanía Cabello, la falsedad documental y las graves irregularidades detectadas en las ofertas presentadas en la licitación, algo que afectaría "de forma directa y decisiva a la propuesta de la empresa clasificada en primer lugar, Verbo Servicios Culturales", la adjudicataria de la próxima edición. Según el escrito de alegaciones dirigido al área de cultura del Ayuntamiento de Córdoba, firmado el pasado 16 de mayo, existen "pruebas que demuestran de manera irrefutable que las citdas empresas falsearon la lista de autores contactados y confirmados", algo que en opinión de la responsable de Tierra Creativa, Estefanía Cabello, "constituye un criterio de adjudicación fundamental y un elemento puntuable indispensable, según los pliegos de condiciones que rigen la licitación".

En concreto, Cabello cuestiona la supuesta participación de dos autores Premios Príncipe de Asturias como son Siri Hustvedt y Leonardo Padura, que según los documentos presentados por Tierra Creativa han respondido formalmente que "no han sido contactados en ningún momento por estas empresas", manifestando además "su profunda indignación ante el uso indebido e inconsentido de sus nombres y prestigio internacional con el único fin de obtener fraudulentamente una adjudicación pública".

Actividad de Cosmopoética 2025. / Luis Rivera

Ante tal evidencia, Estefanía Cabello, licitadora y perjudicada en la licitación, ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba que se realice la comprobación inmediata de los compromisos de los autores aportados por las empresas con la debida urgencia y que, una vez se constate la falta de veracidad de las ofertas, se acuerde "la descalificación y exclusión directa del proceso de licitación de las empresas infractoras", para proceder a continuación a la baremación legítima del resto de licitadores limpios.

Espacio Tierra Creativa advertía al Ayuntamiento de Córdoba que, en caso de no adoptarse medidas cautelares y legales, se procedería a las actuaciones oportunas por la vía contencioso administrativa y penal, al considerar que "este tipo de actuaciones ponen en serio peligro la reputación, continuidad y aceptación popular del Festival Cosmopoética".

Tras la presentación del escrito, el pasado 20 de mayo, la mesa de contratación municipal hizo público el acuerdo por el cual se adjudicaba a Verbo Servicios Culturales como la empresa adjudicataria al ser "la mejor valorada para el servicio de programación y ejecución del festival". Para el Ayuntamiento de Córdoba, según han respondido fuentes municipales este viernes, "se trata de una cuestión técnica" ante la cual Cultura "va a pedir un informe técnico que explique las cuestiones que alega Estefanía Cabello".

Cabe recordar que en el proceso de licitación, han concurrido tres empresas: Espacio Tierra Creativa, UTE María Vinagre y Antonio Agredano y Verbo Servicios Culturales, cuyo responsable es Pablo Téllez, por un contrato que tiene un presupuesto de licitación de más de 260.000 euros.