La Diputación de Córdoba acoge el 4 y 5 de junio la fase de selección del 23ª Certamen de Jóvenes Flamencos: participantes y orden de actuación

La Diputación de Córdoba celebrará los días 4 y 5 de junio la fase de selección de la 23ª edición del Certamen de Jóvenes Flamencos, una cita que tendrá lugar en el Patio Blanco del Palacio de la Merced a partir de las 20.30 horas.

El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, ha afirmado que “ya está establecido el orden de actuaciones de esta convocatoria con la que volvemos a poner el foco en el talento joven del flamenco de nuestra provincia”.

Duque ha insistido en que “este certamen nace con el objetivo de fomentar, promocionar y difundir el arte flamenco entre las nuevas generaciones, al tiempo que se favorece la proyección artística y profesional de jóvenes intérpretes del cante, la guitarra y el baile”.

Dos jornadas equilibradas

La organización, ha continuado, “ha distribuido las actuaciones en dos jornadas, agrupando a los participantes por modalidades para que cada uno de los días cuente con una representación equilibrada de cante, guitarra y baile, incluyendo las categorías de baile correspondientes a los premios Blanca del Rey y Olga Pericet”.

Según ha explicado Duque, el orden de actuación, se ha fijado siguiendo el criterio marcado por la Secretaría de Estado de Función Pública, tomando como referencia la letra U.

Así, la primera jornada de selección, prevista para el jueves 4 de junio, queda organizada de la siguiente manera:

Joaquín Ángel Aranda González - Guitarra Mario Gallardo Toledo - Cante Antonio Israel Castro Jiménez - Guitarra Adrián Lomas Domínguez - Cante María Castro Medina - Baile Olga Pericet Marta Cuesta Marín - Baile Blanca del Rey Pablo Criado Conejero - Guitarra Inmaculada López Cruz - Cante Estela Fuentes Soto - Baile Olga Pericet Erandi Andrea González Magaña - Baile Olga Pericet Samuel Guerra Pérez - Baile Blanca del Rey

La segunda jornada, que tendrá lugar el viernes 5 de junio, reunirá a los siguientes participantes, en este orden:

Rafael Fernández Córdoba - Guitarra Marta Navarro Mena - Cante Antonio Jesús Gómez Muñoz - Guitarra Jesús Reyes Campos - Cante - Andrea Jiménez Ortiz - Baile Olga Pericet Andrés Jiménez Ramírez - Baile Olga Pericet Álvaro Ruda Sánchez - Guitarra Francisco Reyes Vargas - Cante Amanda Sánchez Pérez - Cante Daniela Pérez Marcos - Baile Blanca del Rey Adriana Rodríguez Hernández - Baile Olga Pericet

Todos los detalles pueden consultarse en este enlace.

El responsable de Cultura de la Diputación ha hecho referencia a que “durante el proceso, el jurado, integrado por personalidades destacadas del flamenco, valorará aspectos como la técnica, la autenticidad, la creatividad, la personalidad artística y la adecuación estilística en cada modalidad”.

Tras esta fase, el certamen se trasladará hasta Cañete de las Torres, donde se celebrará la fase final el próximo 27 de junio.