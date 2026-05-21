El Museo Arqueológico de Córdoba acoge la presentación de las actas de las jornadas técnicas en torno a los efebos de Pedro Abad

El Museo Arqueológico de Córdoba acoge este jueves, a las 20.00 horas, la presentación del libro de las actas de las jornadas técnicas En torno a los bronces romanos: los efebos de Pedro Abad.

La publicación recopila las principales investigaciones generadas tras la incorporación, en 2024, de estas piezas excepcionales a la colección permanente del museo. El volumen se configura como una obra de referencia para el estudio de la metalurgia y el arte romano en la provincia de Córdoba, al abordar tanto el contexto arqueológico como los aspectos técnicos de unas esculturas de extraordinaria singularidad, ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

La presentación contará con la participación de reconocidos especialistas que analizarán el alcance histórico y artístico de estos hallazgos. Carlos Márquez Moreno, catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, examinará el papel de la escultura en las villas romanas como símbolo de prestigio social, destacando la presencia de obras de gran calidad inspiradas en modelos griegos.

Por su parte, Oliva Rodríguez Gutiérrez, catedrática del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, abordará la relevancia de la presencia de grandes bronces en entornos rurales, como evidencia de la existencia de circuitos comerciales de lujo y de una compleja organización social en la Bética.

Finalmente, José Antonio Garriguet Mata, profesor titular de Arqueología de la Universidad de Córdoba, centrará su intervención en los hallazgos de Sacili Martialis (actual Pedro Abad), estableciendo la relación entre su conjunto estatuario de mármol y la lealtad política a la dinastía Julio-Claudia.

El Museo Arqueológico de Córdoba se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos con esta actividad con la que, como ha destacado Cultura, reafirma su compromiso con la investigación, la difusión del patrimonio histórico y el acercamiento del conocimiento arqueológico a la ciudadanía.