La Fundación Antonio Gala despide una nueva promoción de creadores: "Lo que hemos vivido aquí no se deja escribir, o al menos no del todo"

La Fundación Antonio Gala ha celebrado este jueves el acto de clausura de la 24ª promoción de jóvenes creadores, una cita anual en la que los artistas ponen punto y final a una estancia de ocho meses centrada en la convivencia con otros autores y el impulso a su carrera.

Durante el acto, en el que han estado presentes los responsables de la institución, artistas, amigos, familiares, exresidentes y autoridades locales, los alumnos han compartido su visión de esta estancia. "Vivir en este lugar es algo que no parece que pueda pertenecer a la vida real", han asegurado, "lo que hemos vivido aquí no se deja escribir o al menos no del todo".

Lectura del discurso de los residentes en el acto de clausura de la 24 promoción de la Fundación Antonio Gala. / Chencho Martínez

Durante el discurso de despedida de los creadores, escrito por una de ellos, la gaditana Elena Romero, los jóvenes han coincidido con los de otras promociones en describir la experiencia vivida como algo único. "En ocasiones, la creación es algo solitario, pero estar aquí ha hecho que nos sintamos menos solos, ya que nuestra vida ha girado en torno a la de los otros". Ani Jiménez, Daniel Sánchez Palomo, Eva Fernández Díaz, Francisco Ruiz Zea, Andrea Cano Jiménez, Adolfo Víctor Huarte-Medicoa Conde, Alba Rivas Medina, Blanca Mejía Jara, Elena Romero, Miguel Monteagudo y Pablo Igartua han expresado ante los presentes su percepción de que "las obras no solo son un reflejo de nuestro interior, también de lo exterior". Por eso, su paso por la fundación "ha supuesto inundar la rutina, la vida, de la paz que necesitábamos". Agradecidos a Antonio Gala, a su fundación, a los patronos y a la ciudad, se preparan ya para abandonar la que ha sido su casa y su familia casi un año.

¿Qué te llevas de esta experiencia?

Nani Pavón, artista musical, ha asegurado que se lleva "la experiencia con mis compañeros que ha sido un crecimiento no solo artístico sino personal, la convivencia entre distintas artes, que nos han aportado otras perspectivas diversas que te abren la mente y ver nuevas formas de ver el futuro", ha asegurado. Se va después de haber puesto música a las pinturas negras de Goya.

Pablo Igartua, escritor mexicano, ha asegurado que estos ocho meses le han dado "una experiencia muy linda porque llevaba tiempo robando horas al trabajo y otros espacios personales para la escritura y estar aquí me ha aportado no solo tiempo para leer y escribir sino la confirmación de mi vocación, de que esto no es un capricho sino una necesidad que me sale de dentro". El fruto, una novela.

Para Elena Romero, escritora gaditana, este tiempo ha sido "un regalo porque de aquí me llevo una nueva familia y porque he podido parar la vida durante todos estos meses para dedicarme en cuerpo y alma a escribir contando las instalaciones y el tiempo necesario para sacar adelante mi proyecto algo que solo habría sido posible sacrificando muchas otras cosas". El resultado, un conjunto de relatos.

Exposición hasta el 31 de julio

Tras su discurso, el presidente de la fundación, Francisco Moreno, ha comentado como en otras ocasiones que estos actos de clausura siempre tienen un componente agridulce, por la sensación de haber completado una obra y por la desazón que deja vaciar la casa de la presencia de los chicos y chicas, 13 en esta ocasión, que deberán continuar su camino fuera de ella. "Hemos cumplido nuestra obligación y estamos más que satisfechos del trabajo que habéis desarrollado", ha asegurado, recordando que parte de ese fruto creativo, compuesto por obras plásticas, audiovisual, música, cómic, poesía y narrativa, estará expuesto en la sala contigua de la fundación hasta el 31 de julio con el título de Entre el aire impaciente.

Alumnado y público asistente al acto de clausura del curso. / Chencho Martínez

También ha lanzado un mensaje a los que se van: "Otras promociones han superado ya ese vacío que deja salir de aquí con trabajo y con la permanente referencia de la Fundación Antonio Gala, que siempre será vuestra casa y donde siempre os vamos a ayudar", ha explicado Moreno, "no os vayáis tristes, iros con la satisfacción del deber cumplido".

Dicho esto, el delegado de Cultura, Eduardo Lucena, y la concejala de Juventud, Cintia Bustos, han agradecido el esfuerzo y el trabajo a los residentes y se ha procedido a la entrega de diplomas que dan fe de la residencia artística y que a buen seguro les abren muchas puertas y de las medallas que otorga la Asociación de Orífices y Plateros al alumnado, entidad colaboradora de la fundación.