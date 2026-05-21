Auto sacramental
Calderón de la Barca vuelve a latir en Córdoba con 'El gran teatro del mundo'
El Patio de San Eulogio se transformó este jueves en un escenario barroco para acoger la representación del auto sacramental de Calderón de la Barca, organizada por el Cabildo Catedral de Córdoba
Córdoba ha vuelto a mirar al Siglo de Oro desde uno de sus rincones más evocadores. El Patio de San Eulogio, en la calle Torrijos, 12, acogió esta tarde la representación de El gran teatro del mundo, el célebre auto sacramental escrito por Pedro Calderón de la Barca, en una cita organizada por el Cabildo Catedral de Córdoba.
La piedra, la noche y la palabra se han dado la mano en un montaje que convirtió este espacio histórico en un gran escenario de resonancias barrocas.
Este viernes, nueva representación
La representación ha corrido a cargo de la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba, Producciones Teatro Par, bajo la dirección escénica de Antonio Barrios. La representación volverá a celebrarse este viernes en el mismo escenario.
Con esta iniciativa, el Cabildo Catedral de Córdoba continúa impulsando propuestas culturales vinculadas al patrimonio, la literatura y la tradición religiosa, acercando al público una de las grandes obras del teatro barroco español. La representación volverá a celebrarse este viernes en el mismo escenario.
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