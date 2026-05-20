Vimcorsa exhibe cinco décadas de pintura de Rita Rutkowski, la neoyorquina que se asentó en Córdoba

La sala de exposiciones Vimcorsa acoge hasta el próximo 5 de julio una muestra retrospectiva de Rita Rutkowski, una exposición que reúne 135 obras entre pinturas, dibujos y bocetos procedentes de los fondos de la propia artista y de 18 colecciones particulares e institucionales.

Organizada por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba y Vimcorsa, se trata de una ambiciosa exposición antológica que recoge el trabajo de la autora a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, desde las primeras incursiones pictóricas realizadas en Nueva York y finalizadas en Córdoba hasta las últimas obras presentadas en sus exposiciones individuales.

Un recorrido por más de medio siglo de creación

La muestra, comisariada por Rafael Sillero Fresno, cuenta también con un amplio repertorio documental de catálogos, además de una selección de vídeos con entrevistas realizadas a la artista. Como complemento, se ha editado un catálogo con textos del comisario y de Ángel L. Pérez Villén y Marisa Vadillo, así como reproducciones de todas las obras expuestas. Entre las colecciones institucionales participantes destacan las de la Junta de Andalucía, el Museo de Bellas Artes de Córdoba, la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y el Patronato Lozano Sidro de Priego de Córdoba.

Rita Rutkowski nació en Londres en 1932, aunque su familia emigró a Estados Unidos al año siguiente. Con poco más de veinte años finaliza su formación en Cooper Union de Nueva York, un prestigioso centro artístico vinculado a la filosofía de la Bauhaus. Posteriormente obtiene becas del MoMA y Fulbright, viaja por Italia y Europa y termina recalando en España, donde queda fascinada por su riqueza artística.

De Nueva York a Córdoba

En 1955 regresa a Nueva York y obtiene una nueva beca del Museo de Arte de Brooklyn, donde también trabaja como profesora. Durante esos años comienza a colaborar con la Galeria Zabriskie y vuelve a España para continuar desarrollando su carrera artística. A finales de los años 50 fija su residencia de manera definitiva en Córdoba, ciudad que marcará profundamente su obra.

A su llegada a Córdoba plasma la realidad que la rodea a través de dibujos, bocetos e impresiones que ya muestran la versatilidad técnica y estilística que caracteriza su producción artística. Sus primeros óleos profundizan en esa línea y presentan una visión muy singular del paisaje, combinando elementos de la abstracción y la figuración dentro de una estética vinculada a la modernidad.

El horario de apertura de la exposición es de martes a sábado, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos y festivos podrá visitarse de 10.00 a 14.00 horas.