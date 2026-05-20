Siete artistas muestran en el C3A de Córdoba el resultado de su trabajo en las residencias artísticas

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que acaba de clausurar las exposiciones de Cecilia Bengolea y Christian Lagata, abrirá este jueves a las 19 horas sus puertas para invitar a los cordobeses y visitantes a conocer los proyectos del programa de residencias artísticas de 2026, en el que han trabajado desde marzo siete artistas de distintas edades, disciplinas, trayectorias y momentos profesionales. Según ha explicado Gilberto González, subdirector artístico del C3A y del CAC de Sevilla, la primera convocatoria de las dos de este año concluye ahora tras la participación de Elena Bajo, Inés Cámara, Judit Bou Comas, Abel Jaramillo, Karlos Martínez Bordoy, Natalia Domínguez y Juan del Junco.

El público podrá conocer el proceso de creación de los artistas y asistir a tres acciones en vivo Un autre chant de Natalia Domínguez, la performance Cuatro-dos/cuatro-cuatro-cuatro-cuatro/cuatro/cuatro por cuatro, cuatro veces de Judit Bou Comas y la acción Artemisia. La tejedora del tiempo y los sueños de Elena Bajo. El acceso será libre y gratuito.

El objetivo principal de las residencias artísticas del C3A, según Gilberto González, es "acompañar a los artistas en el desarrollo de su práctica y facilitar que aterrice en un territorio concreto, en Córdoba y Andalucía". El programa no busca necesariamente que la obra se complete. De hecho, la mayoría están inacabadas y en proceso todavía. La idea es "generar un espacio de trabajo, investigación y relación con el contexto local". Esta vez, se ha recuperado la figura del comisario, en la persona de Jesús Alcaide, con el objetivo de ayudar a vincular los proyectos con el contexto cordobés y andaluz. González explicó que la intención es "evitar que las residencias funcionen únicamente como una ayuda económica, y favorecer que la historia, la artesanía y las prácticas contemporáneas del territorio puedan incorporarse al trabajo de los artistas".

Los artistas explican su obra

Como es habitual en el arte contemporáneo, la comprensión de las obras requiere en muchos casos una explicación del autor que dé idea del proceso y ayude a entender lo que a primera vista puede no tener mucho sentido estético o artístico a ojos de un neófito. Los artistas han tenido la ocasión de explicar a los medios este martes las bases de sus obras. En el caso de Elena Bajo, su investigación se ha centrado en las plantas como portadoras de memoria y conocimiento y explora nuevas formas de comprender el tiempo y la crisis ecológica. "Artemisia es una planta conocida como ajenjo y la investigación parte de esa planta y de la figura de Walada, de la dinastía omeya". Las plantas son "contenedores de memoria geológica y memorias subyugadas que son recuperadas a través de los materiales que las contienen", ha explicado.

Escultura de Abel Jaramillo inspirada en el trabajo de su abuelo y su padre. / AJ González

Un proyecto centrado en la observación de aves

Ligado también a la ecología, Juan del Junco ha trabajado en un proyecto centrado en la observación de aves y en concreto la oropéndola que vive en la copa de los árboles "y que es muy fácil de escuchar y muy difícil de ver". A raíz de escuchar este pájaro que suele estar en las riberas de los ríos, decide "remontar el río Guadalquivir hasta su origen a través de los puentes transitables". Así, ha hecho una alegoría de "ir hacia la origen". El trabajo se llama Remontar el río es una acción conceptual en sí misma. Un tercer proyecto vinculado a esta temática es el de Inés Cámara Leret, titulado Flechas y plumas. En este caso, la artista se inspira en las relaciones entre las aves migratorias como las cigüeñas y los vertederos como hábitats, en un contexto social de empleando para ello la instalación la escultura y el vídeo. "Al llegar a Córdoba vi que la antigua población de cigüeñas no existe, rodeándome de pajareros de la ciudad", ha explicado, "a partir de lo cual he realizado un archivo documental sobre su presencia y desplazamiento a los vertederos". Su trabajo trabaja la idea de cómo se construyen los nidos hoy, "idea atravesada por la problemática estatal de la vivienda y pensando qué significa que estas aves tan ligadas con la península construyan con desechos de las ciudades".

Una investigación relacionada con el medio ambiente

Natalia Domínguez presenta una investigación también relacionada con el medio ambiente denominada Gas oil. En este caso, el proyecto parte de la revisión del imaginario automovilístico pensando en lo líquido y lo gaseoso. Fruto de esa aproximación, ha desarrollado una serie de artefactos en los que el cuerpo humano se relaciona con la tecnología y el ecosistema. "Parto de una tendencia de EEUU que se llama el Runnig Coal que tunea el motor de los coches para que emita más humo negro y partículas contaminantes, imponiéndose sobre el espacio y sobre otro tipo de cuerpos", ha explicado la autora.

Relaciones entre "materia, espacio y percepción"

Karlos Martínez Bordoy presenta Proceso, una investigación escultórica en torno a la celosía y otras estructuras de mediación como caparazones, armaduras, pieles y sistemas de protección con la que investiga "las relaciones entre materia, espacio y percepción". Abel Jaramillo ha investigado la transmisión intergeneracional de saberes vinculados al hacer manual. El proyecto se titula Aunque no haya jardines y está inspirado en un poema de Gata Cattana que habla de que "los pobres aman con las manos". Para ello, parte de un mueble realizado por su abuelo, que era carpintero y su padre marmolista. "Me interesaba cómo funciona la transmisión de saberes a partir de la comunicación no verbal, como sucede en la artesanía". La escultura resultante incluye bronce, madera y flores secas. Por su parte, Judit Bou Comas, que tendrá la oportunidad de presentar este viernes parte de su trabajo, ha explorado "cómo el pensamiento simbólico y los gestos repetitivos influyen en la percepción del espacio y la construcción de sentido, tomando como punto de partida el trastorno obsesivo compulsivo como respuestas a la ansiedad". En su caso, la obra tiene forma de vídeo y fotografía.

La segunda fase del programa comenzará en septiembre con otra selección de artistas a partir de una convocatoria pública. En la edición que acaba ahora se presentaron más de un centenar de artistas visuales, escultores, arquitectos y creadores de países de la Unión Europea.