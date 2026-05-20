La empresa cordobesa Riff Producciones vende más de 1,2 millones de entradas y se consolida como la primera promotora de conciertos en España

La empresa cordobesa Riff Producciones encabeza de nuevo este año el ranking de promotores en España publicado por Pollstar, la principal publicación internacional de referencia de la industria de la música en directo. Según los datos reportados entre abril de 2025 y marzo de 2026, la compañía alcanza más de 1,18 millones de entradas vendidas. Riff Producciones suma además seis años consecutivos liderando este ránking, consolidando así una trayectoria sostenida dentro del mercado nacional del directo. Este liderazgo refleja, según la compañía, "la consolidación de un modelo construido desde el desarrollo artístico, la apuesta por las grandes giras nacionales y una visión a largo plazo dentro de la música en vivo".

Entre los artistas destacados del ránking figura Manuel Carrasco, presente el año pasado en el Córdoba Live, segundo artista con más entradas vendidas en España durante el periodo, con más de 306.000 tickets, situándose por encima de algunos de los nombres internacionales más importantes del circuito mundial.

Giras con artistas internacionales como Sabina o Chayanne

El listado también recoge proyectos y giras vinculadas a artistas nacionales e internacionales como Melendi, Saiko, Sabina, Chayanne, Loquillo o Anuel AA, entre otros, reforzando el posicionamiento de Riff como una de las compañías más activas y sólidas del sector. Además, la compañía afronta un 2026 marcado por algunos de los proyectos más ambiciosos de su trayectoria, entre ellos la residencia de cuatro estadios consecutivos de Manuel Carrasco en La Cartuja de Sevilla, el regreso de Melendi a finales del 2026 con nuevo álbum, las giras de Álvaro de Luna, Loquillo o Siloé, o la consolidación de nuevos formatos y experiencias vinculadas a la música en directo.

Una estructura centrada en proyectos de largo recorrido

Más allá de los números, los datos publicados por Pollstar evidencian el crecimiento sostenido de una estructura independiente centrada en la construcción de proyectos culturales de largo recorrido, la conexión real con el público y el fortalecimiento del tejido musical en España.

Según informa la propia compañía, "Riff continúa reforzando una estrategia basada en el crecimiento sostenible, el desarrollo artístico a largo plazo y la creación de proyectos con identidad propia dentro del mercado nacional e internacional". Para la empresa, "ha sido un año lleno de retos, en el que ha resultado fundamental el apoyo constante del público, nuestro mayor valor".